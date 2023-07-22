港民生用品昂貴 破除壟斷降價惠民

香港是一個高度開放和全球最具競爭力的經濟體之一。政府並沒有對在市場上售賣的各項貨品實行價格管制，但同時香港市場規模不大，加上政府對各行各業實施自由放任政策，在一些直接關乎民生的行業，例如超級市場和日用品店行業出現「寡頭壟斷」的情況，更甚者便利店行業已經接近「壟斷」，嚴重缺乏競爭，導致不少貨品價格上升到近乎不合理程度，影響市民購買力、生活質素和香港的綜合競爭力。

消委會：去年超市7成貨品加價

以筆者觀察不同國家超市貨品價格發現，香港因為大部分貨物依賴進口，部分民生用品、食品的售價比歐洲、美加、日本和內地等昂貴。另外，夏日炎炎下，不少市民會在便利店購買飲料補充水份，然而在本地接近壟斷地位的便利店，一瓶法國出產500毫升礦泉水竟然索價18元，是坊間不少零售店的雙倍價錢。多年來，香港超市、便利店和日用品店傾向採取將單件貨品售價調至高於市場價格的營銷手法，讓消費者覺得一次購買多於一件同款產品便「很抵」、不用「捱貴貨」，達致增加利潤的目的。

較早前，消費者委員會就3間大型連鎖超級市場2022年的貨品價格進行調查，發現有近7成貨品加價，而相關超市一籃子共260項貨品的總平均售價較2021年上升2.1%，該百分比較同期綜合消費物價指數的升幅（即1.9%）為高。

筆者的黨友容海恩議員曾經在立法會就此向主管「反壟斷」的商務及經濟發展局質詢關於超市貨品售價上漲的成因，以及當中是否涉及合謀定價或壟斷，如有壟斷情況，政府有何措施遏止？可惜政府的回應並未直接回應社會一直關注的日用品價格高昂問題，只表示政府一直推動公平競爭，認為2015年《競爭條例》（香港法例第619章）已足以遏止損害競爭的行為。

競委會調查經年 須提高效率

雖然《競爭條例》禁止任何妨礙、限制或扭曲在香港競爭的行為，包括聯營、縱向價格限制及合謀價格；也禁止具有相當程度的市場權勢的業務實體濫用該權勢去妨礙、限制或扭曲在香港的競爭，包括掠奪性定價、利潤擠壓及拒絕交易等行為，從而產生將競爭對手排除在市場以外之目的，限制消費者的選擇。

不過，負責執行法例的競爭事務委員會（競委會）自條例生效以來，社會普遍認為屬「無牙老虎」，多年來只處理十餘宗個案。事實上，競委會每宗個案調查經年，最主要原因還是資源有限，競委會職員只有幾十人，卻要肩負起監管全港各行各業競爭狀況的重責。例如去年有關樓宇維修圍標的執法行動，雖屬正確一步，但對法團等業主組織而言，在面對可疑個案時仍求助無門，當局有需要研究如何提高競委會的調查效率。

營造理想競爭環境 吸外資來港

筆者留意到，內地城市有多家本地和來自不同國家地區的超市，競爭激烈，國產和進口貨品堪稱琳瑯滿目；另外，一些在亞洲區內多個國家營運的名牌便利店，為何未有來港發展，是否香港市場特殊，是否有不利新公司加入經營的因素，也值得當局思考。這方面消委會已做了不少工作，競委會也有責任加緊研究對策，營造更理想的市場競爭環境，通過促進競爭，使各地企業更有信心來港開拓業務。同時，也要有措施促使業界承擔社會責任，做到有效控制必需品的售價，改善營運質素，讓普羅市民受惠。

▲ 消委會早前就3間大型連鎖超市2022年貨品價格進行調查，發現貨品總平均售價較2021年上升2.1%，該百分比較同期綜合消費物價指數升幅為高。（資料圖片）