  • 29°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

暑假檔熱鬧

副刊版 2023/07/24

分享：

分享：

中國內地電影市場，今個暑假已經逐漸回勇。當中受歡迎作品的趨勢相當明顯，去荷里活化大勢已定。湯告魯斯的新職業特工隊，上映一個星期票房還未衝過三億元（人民幣，下同）。反而多部國產大片的表現相當出色，早前有大冷門勝出幾條街的《消失的她》累計票房逾三十四億元，超出所有人預期。這是一部燒腦的家庭倫理懸疑片，故作曲折的故事以外國懸疑片角度來說，不算特別，但是以國產片水平而言確是造就了相當特色，可以觀摩。

但更應該留意的還有剛上映的《封神第一部》以及《長安三萬里》。

一直聽說中國電影界要做一系列中國版的魔戒三部曲，《封神》就是這野心的產物。現在看來，確是活用了豐富的中國傳統神話元素，當中的視覺設定當然不能太嚴肅追究，因為說的是三千年前的中國故事，根本沒有太多資料文獻可以支撑其視覺的造型，所以可以盡情天馬行空。故事主要講的是商朝末年的封神榜神話，看過的讀者應該不會陌生。現在看來，成片的電腦遊戲感依然較明顯，可視為一個國產奇幻歷史類型的嘗試。

另一部意外大受歡迎的動畫片是《長安三萬里》，大受學界歡迎，出現了教育系統聯群學生結隊進場觀摩的現象。講述的是唐朝李白等詩人的創作和歷險故事，穿插唐詩的朗誦，加上卡通化的教育加幽默處理。

這些片的成功，似乎都因滿足了現時一個總體主旋律文藝的氛圍。第一是活用了傳統中華文化，其次是有了一個新的技術包裝去作娛樂吸引。可見未來幾年，要有幾十億票房的話，這個方向是一個必然的選擇。

減少美國電影引進的既定政策下，《Barbie》電影還是有得放算意外。至於因涉二戰原爆敏感的《奧本海默》則據傳可上映，但可能以刪剪或模糊部分畫面版本出現。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

廣州宜自駕吃
2023/07/18
廣州宜自駕吃
長城大地藝術節
2023/07/17
長城大地藝術節
抑鬱年輕化
2023/07/11
抑鬱年輕化
先菌子．後小人
2023/07/10
先菌子．後小人
App 的內循環
2023/07/04
App 的內循環
中國 電影 李照興 動畫片 人民幣

上一篇文章

天理不容

下一篇文章

非洲納米比亞沙漠遊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？