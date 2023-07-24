中國內地電影市場，今個暑假已經逐漸回勇。當中受歡迎作品的趨勢相當明顯，去荷里活化大勢已定。湯告魯斯的新職業特工隊，上映一個星期票房還未衝過三億元（人民幣，下同）。反而多部國產大片的表現相當出色，早前有大冷門勝出幾條街的《消失的她》累計票房逾三十四億元，超出所有人預期。這是一部燒腦的家庭倫理懸疑片，故作曲折的故事以外國懸疑片角度來說，不算特別，但是以國產片水平而言確是造就了相當特色，可以觀摩。

但更應該留意的還有剛上映的《封神第一部》以及《長安三萬里》。

一直聽說中國電影界要做一系列中國版的魔戒三部曲，《封神》就是這野心的產物。現在看來，確是活用了豐富的中國傳統神話元素，當中的視覺設定當然不能太嚴肅追究，因為說的是三千年前的中國故事，根本沒有太多資料文獻可以支撑其視覺的造型，所以可以盡情天馬行空。故事主要講的是商朝末年的封神榜神話，看過的讀者應該不會陌生。現在看來，成片的電腦遊戲感依然較明顯，可視為一個國產奇幻歷史類型的嘗試。

另一部意外大受歡迎的動畫片是《長安三萬里》，大受學界歡迎，出現了教育系統聯群學生結隊進場觀摩的現象。講述的是唐朝李白等詩人的創作和歷險故事，穿插唐詩的朗誦，加上卡通化的教育加幽默處理。

這些片的成功，似乎都因滿足了現時一個總體主旋律文藝的氛圍。第一是活用了傳統中華文化，其次是有了一個新的技術包裝去作娛樂吸引。可見未來幾年，要有幾十億票房的話，這個方向是一個必然的選擇。

減少美國電影引進的既定政策下，《Barbie》電影還是有得放算意外。至於因涉二戰原爆敏感的《奧本海默》則據傳可上映，但可能以刪剪或模糊部分畫面版本出現。