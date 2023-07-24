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點先係 chill？

副刊版 2023/07/24

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此城近排有新嘢推出，我看到活動名字有個「chill」字，深受inspired，認真去諗：咦，係喎！一個地方點先叫「chill」呢？當然，這個chill字放在不同的人群中，有不同解讀，或認為有得俾你對住個海飲飲食食聽下歌仲唔係chill？這是個很有趣而又值得每一個地方的公共空間深入探討的問題。

為甚麼要讓公眾都有公共空間去討論呢？咁梗係啦！若一個地方：一、連乜叫chill？二、究竟何謂真chill、唔多chill或扮chill？三、咁我哋身處此地究竟chill唔chill？四、點樣可以真正chill？諸如此類的問題，公眾都唔問得、唔講得、唔傾得，那此地真係勁唔chill，仲講chill真係邏輯有矛盾，絕對承托唔起那個「chill」。

其實，一個人或一個地方究竟chill定唔chill，先決條件是要明白別人是怎麼看自己（public perception），而非單靠自己自我感覺良好。例如，若一個人把這樣的話說出口：「我個人好chill！」那就即刻好唔chill了，因此，必獲別人公認才算真chill。

哥本哈根商學院的教授Florian Kock，在二○二一年做了個研究，他指出，一個地方在公眾眼中是否夠格、夠chill、夠cool，會在後疫情時期影響他們會否到訪那個地方的關鍵因素。那甚麼元素組成公眾眼中的夠格呢？現時公眾比某些地方的領導團隊有深度，從來不是看表面的載歌載舞或五光十色，他們反為看重：一、有否屬於該地的地道特色？二、有否很多破格和新穎思維／做法？三、有否其他地方不能複製的獨特性？四、是否充滿活力（註：扮有活力和真正活潑和有活力是兩回事）？

所謂知己知彼，領導團隊要誠實地望清楚，到底香港在上述四項裏，有哪些項目比其他地方墮後了？那才能在未來日子知道如何跟隔離鄰舍有得揮。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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