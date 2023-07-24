台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年

半導體製造商台積電自2021年開始興建美國新廠房，惟上月被揭因人力短缺等因素，使當地建廠進度落後。台積電日前召開綫上法人說明會，並宣布美國亞利桑那州廠房量產時間將延後。

台積電董事長劉德音表示，該位於美

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