台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 行政人員版 2023/07/24 分享： 分享： 半導體製造商台積電自2021年開始興建美國新廠房，惟上月被揭因人力短缺等因素，使當地建廠進度落後。台積電日前召開綫上法人說明會，並宣布美國亞利桑那州廠房量產時間將延後。 台積電董事長劉德音表示，該位於美 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 今日 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 2023/07/20 IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 2023/07/20 美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 Windows 11 23H2版 將引入Copilot AI助手 2023/07/19 Windows 11 23H2版 將引入Copilot AI助手 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 2023/07/18 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 商業 美國 台積電 亞利桑那 晶片 科技硬件