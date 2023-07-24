北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 行政人員版 2023/07/24 分享： 分享： 路透社報道，網絡管理美企JumpCloud日前指出，6月底時遭黑客入侵，有關黑客組織獲朝鮮政府支持，攻擊數名加密貨幣商戶。 JumpCloud發文稱，黑客攻擊「不到5個」客戶和10台設備。該企及其部分客 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 今日 台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 2023/07/20 IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 2023/07/20 美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 Windows 11 23H2版 將引入Copilot AI助手 2023/07/19 Windows 11 23H2版 將引入Copilot AI助手 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 2023/07/18 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 科技行業 網絡通訊 網絡保安 美國 黑客 北韓