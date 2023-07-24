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北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶

行政人員版 2023/07/24

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路透社報道，網絡管理美企JumpCloud日前指出，6月底時遭黑客入侵，有關黑客組織獲朝鮮政府支持，攻擊數名加密貨幣商戶。

JumpCloud發文稱，黑客攻擊「不到5個」客戶和10台設備。該企及其部分客

...

欄名 : 科技新知

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