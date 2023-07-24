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環球同此炎熱 中美歐相煎何太急

評論 2023/07/24

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「太平世界，環球同此涼熱。」毛澤東《念奴嬌．崑崙》感慨，挺拔高寒崑崙山既為黃河之源，孕育生命文明，卻是洪水氾濫、百姓遭殃禍首，奇想予以改造興利除弊，「不要這高，不要這多雪」，再以寶劍裁為三截，「一截遺歐，一截贈美，一截還東國」，令全球氣候一樣溫和，同此涼熱，表達世界大同理想。

環球同此涼熱尚待奮鬥，現在先是同此炎熱！全球平均氣溫在本月連續多日破紀錄，東亞、歐洲、北美同受極端酷熱煎熬。但酷熱的除了自然氣候，還有政治氣候；相煎的不只中美，還有歐美！

克里訪華 惟氣候合作障礙重重

酷熱殺埋身，中美都意識到要設法降溫。美國氣候特使克里上周訪華，是繼國務卿布林肯、財長耶倫後，一個月來第3位訪華美國高官。

不得不說，克里表述頗具新意。他向中方說，希望此次交流能為兩國合作和解決分歧開展新定義；又向記者稱，雙方同意須堅持限制升溫不多於1.5攝氏度全球目標，而美國不會對中國政策發施號令。「我們純粹跟從最佳科學，沒有政治或意識形態。」

縱未有實質進展，中美亦非為溝通而溝通。APEC峰會11月在三藩市舉行，聯合國氣候大會隨後於杜拜開幕，世界都在關注中美會繼續吵架蹉跎歲月，還是能夠以身作則引領全球。環球同此炎熱，中美沒有對方都降溫不了，世界沒有中美更降溫不了。中美現在做的，就是為年底潛在協議／交易鋪路。

不過，先別說政治氣候，就算是自然氣候問題這共同生存威脅，中美合作障礙亦恐如崑崙巍峨。

中方一貫強調，應對氣候變化，發達國家和發展中國家具共同但有區別的責任，發達國先污染先富起來，有義務承擔更多。美國現在卻欲把「發達國」帽子扣到中國頭上，國會更為此通過了名字讀出來會令人忍俊不禁的所謂法案。

又例如，美方認為美中「競爭」不影響氣候合作，但應對氣變本質就是科學與科技的問題。美國在這方面有尖端研發優勢，而降低成本、普及應用中國明顯更勝一籌，兩國理應一拍即合。拜登政府明明說要大搞新能源，卻是否願意結束科技戰、不再以「去風險」之名擾亂供應鏈，並停止炮製新能源產業重地新疆文章？克里又是否管得了這些？

還有，美方想大搞新能源的，是拜登政府和民主黨而已。明年大選，拜登選情並不樂觀，而他的對手是否認氣候變化、曾率美國退出《巴黎協定》的特朗普。

若美國說話不算數，中美合作難度豈止有如攀山？簡直就是手腦不協調去玩極限運動！中美這邊在對話，那邊正在擺弄科技產業投資禁令、稀有金屬出口管制，準備隨時再大幹一場。駐美大使謝鋒明言：人若犯我我必犯人。中方所有人會見美方任何官員還是那句話：落實兩國元首共識。

美「不衝突」展軟肋 成中方把柄

但美方「競爭不衝突」近期似乎讓中方抓到把柄。中美已重啟外交、經貿、氣候接觸，但美方想軍事交流，中方偏不滿足。

繼美國防長後，美軍印太司令上周證實食檸檬；以「普通公民」身份訪華的基辛格，反而見到了中國防長李尚福。中方枱面理由無懈可擊：你無理制裁了李尚福沒有解除，忽然想找他談心？你忘記吃藥了？

中方看來還有深層戰略考量。美方「競爭不衝突」說白了就是：我對你做甚麼都可以，包括封鎖你科技、剝奪你發展、分裂你國家，就是千萬絕對務必不能打仗！拜託，和我合作建立護欄，求你了！

中方對此心領神會：你也怕打仗？你不是很好打的嗎？你的軍機軍艦不是天天來嗎？行！我的軍機軍艦保證每次擋到你面前，和你短兵相接！我被迫到牆角可不怕打仗！來，打！

中方捍衛國家主權的決心和解放軍的實力，就是讓美方慫的基石兼王牌，就是中美關係最可靠的護欄。

環球同此炎熱，難以降溫的不只中美，還有歐美，或者說歐洲與歐洲內美國代理人的鬥爭。

歐洲上周有則要聞在我們這邊沒有引起多少關注，但其實對大國關係意味深長。法國總統馬克龍親自出馬，制止了歐盟委員會主席馮德萊恩安排美國人莫頓（Fiona Scott Morton）出任歐盟競爭總司首席經濟學家，後者以引發爭議為由，放棄接受任命。

馮德萊恩委任莫頓 法出頭制止

歐盟競爭總司是做甚麼的？評估和調查跨國企業併購、壟斷、政府補貼等問題，尤其是美國科企。

莫頓是甚麼人？曾在美國司法部擔當要職，又是Apple、Amazon等巨企顧問。

那馮德萊恩是甚麼人？大家心照。俄烏戰爭以來她把歐洲引向何方有目共睹。

上周歐盟與拉美國家共同體峰會，歐盟旨在和拉美修好以減少依賴中國供應鏈，但馮德萊恩會前嘗試邀請澤連斯基赴會、把烏克蘭問題加入議程、將譴責俄羅斯寫入聲明，結果遭拉美啪啪打臉，全數回絕。這位大姐既想藉拉美對華「去風險」，又指望對方就烏克蘭問題無條件配合西方，有求於人還反過來要人付出更多，與某個國家簡直同出一轍。

更離譜的是，馮德萊恩委任莫頓擔任歐盟反壟斷要職，歐洲各國竟然裝死（或都指望別人出頭），只有法國願意擔當扛上。法方各級官員提出異議，也遭馮德萊恩無視。直到馬克龍上陣開炮，明言「中美都不會這樣做」，才逼得莫頓放棄提名、馮德萊恩圖謀瓦解，可見後者所代表的背後力量在歐洲勢力之大！馬克龍，你也要小心。

馬克龍倘赴金磚會 現降溫曙光

中美、歐美、歐洲內部都在相煎，但「環球同此涼熱」也出現一綫曙光。

俄羅斯宣布普京不會親身出席8月南非金磚國家峰會。南非政府底氣不足以蓋過反對派、退出要求逮捕普京的國際刑事法庭（別說甚麼「普世價值」，美國也不是成員），面目無光，但如今安排也不盡是壞事。

就如去年APEC峰會，普京缺席，對中國反而更好。西方今次也不用炒作中俄有多親密，看着中國如何擔當全場焦點就好。

更重要的是，馬克龍早前傳遞有意破天荒出席金磚峰會，遭俄方形容「不合適」，現在普京不去了，馬克龍現身機會是否增加？G7成員法國若與新興國家站到一起，扭轉環球同此炎熱就添一分力。

酷熱殺埋身，中美都意識到要設法降溫。美國氣候特使克里（左）上周訪華，獲得總理李強（右）接見。克里是繼國務卿布林肯、財長耶倫後，一個月來第3位訪華美國高官。（新華社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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