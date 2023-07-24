【雲集環球時裝布料精英】Intertextile上海面輔料展   8月再度回歸

紡織行業秋冬盛季採購平台、中國國際紡織面料及輔料（秋冬）博覽會（Intertextile上海面輔料展）將於今年8月28日至30日在國家會展中心（上海）舉行。今屆展會規模近24萬平米，滙聚來自26個國家和地區的近4,000家參展商。海內外紡織業業界精英將再次齊聚上海，在3天展會期間，將舉辦多場研討會、論壇及小組討論，讓參會者為來年的秋冬採購做好準備。

中國國際紡織面料及輔料博覽會始於1995年，由法蘭克福展覽(香港)有限公司、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會及中國紡織信息中心聯合主辦，是全球最具影響力的紡織面料及輔料展之一，是業內人士的首選貿易展會。

▲ Intertextile上海面輔料展，是全球最具影響力的紡織面料及輔料展之一，是業內人士的首選貿易展會。

鮮明對照 定義最新潮流



展會中的 Intertextile Directions流行趨勢將以「鮮明對照」為主題，涵蓋4個關鍵趨勢包括：純粹主義者、天真爛漫、催眠放鬆和壯觀奪目。行業買家可以在5.1號館的流行趨勢區上尋找到下一季時尚的靈感。Intertextile潮流導向委員由4位知名的創意潮流預測專家組成，分別是井上佐知子（日本東京）、NellyRodi™ Agency（法國巴黎）、DONEGER | TOBE（美國紐約）和Elementi Moda（意大利米蘭）。本屆流行趨勢區由NellyRodi™負責，流行趨勢指南由井上佐知子設計。在每個採購季，委員會結合他們的地域知識和國際影響力，講述服裝面料新趨勢的主題故事。

「鮮明對照」探討怎樣利用理性的價值觀和新的影響力，從而探索如何將夢想與現實共存等主題。買家可在國際館（5.1號館）的展會流行趨勢區上，找到以上主題的蹤影，而展商亦可提前提交流行面料作現場展示。展區中亦會展示以全新的人工智能系統AiDA設計的時裝繪圖，為買家提供豐富的採購靈感！

▲ 今屆會中的 Intertextile Directions流行趨勢將以「鮮明對照」為主題。

▲ 買家可從展覽中找到下一季的時尚靈感。

人工智能系統AiDA 提供時裝設計靈感



到底怎樣將人工智能科技應用在時裝設計上呢？AiDA（互動性人工智能時裝設計助理）由其行政總裁及總監黃偉强教授及其團隊開發，是世界上第一個，也是唯一一個由設計師主導的人工智能系統！AiDA不單可將時裝設計流程縮短，更可方便設計師尋找靈感！用家只需點擊幾下，系統就能根據設計師上傳的「靈感板」（Mood Board）、顏色、布料印花圖案及草圖等生成原創設計系列，創作出不同的設計方案，滿足時尚品牌每季需要大量新品的需求！

▲ 設計師可利用此嶄新科技----AiDA，並基於其原創靈感及個人風格，創作出獨有的設計！

設計師可利用這項市場首創的嶄新科技----AiDA，並基於其原創靈感及個人風格，創作出獨有的設計！AiDA透過機器學習（Machine Learning），從設計師上傳的「靈感板」（Mood Board）圖像、顏色、布料印花及草圖中識別創作意念，並在約10秒內生成一個嶄新時裝系列！

想了解更多Intertextile上海面輔料展、Intertextile Directions 流行趨勢, 人工智能系統AiDA的應用及更多展會活動及詳情，敬請瀏覽www.intertextileapparel.com 或電郵至 itx-service@hongkong.messefrankfurt.com 了解更多。



(特約)