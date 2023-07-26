  • 34°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國際視野 • 扎根香港 啓思中學優質啟發潛能教育 讓同學達夢想

特約 00:00 2023/07/26

分享：

分享：

啓思中學認為學生天賦及能力不一，最重要找到自己合適的學習方法，充分發揮所長。7名奪高分的同學均認為學校教學模式，為他們爭取最好成績定下基礎。

近年國際文憑課程（IB，International Baccalaureate）越來越受歡迎及注視。它除了著重學習過程，讓學生在參與活動發掘新知識之餘，還能刺激思維。加上認受性高，學生畢業後可升讀本地或海外大學。位於將軍澳的直資學校啓思，提供HKDSE和IB雙軌課程。學校著重學生福祉，創造愉快學習環境，讓他們找到清晰的發展路向與目標。今年IB更有不少同學取得好成績，當中1名奪取「榜眼」44分，2名奪取「探花」43分，4名獲超過40分，並成功獲得心儀大學優先錄取，為生涯規劃奠下里程碑。記者就跟他們傾談過，讓他們分享獨特的學習經歷及奪取高分的心得。

師資優良 提升學生學習自信

啓思學校老師的國籍多達20多個國家，文化多元。7名奪高分的同學均認為老師資歷與學校的教學模式，為他們爭取最好成績定下基礎。於國際文憑大學預科課程 （IBDP）奪41分的任思維（Yannick）坦言，每位老師對任教科目充滿熱誠，更有老師是任教領域的權威，以及有豐富相關經驗：「他們擁有最前沿的資訊，讓我們更安心吸取他們領域中 最具份量的知識。」IB奪44分的胡諾澄（Tania）則認為，老師總能找到有趣及嶄新的方法來教他們，讓他們能透澈理解科目內容。Yannick再補充，有老師是IB考試委員（IB examiners），熟悉考試制度及評分準則，讓同學掌握答題技巧，應試信心大增。 

Yannick當他得知老師是任教領域的權威，有豐富工作經驗時，會對他們教授的種種都充滿信心。

因材施教 學生積極 「補強」不會落後

啓思學校以英文為主要教學語言，但不是所有入學同學都以英語為母語，學校會為非英語為母語的同學「補強」。在今年IB獲得43分的陳映潼（Janice）感受就最深，她回想由中文國際小學升讀啓思中學初期，害怕甚至抗拒英語學習環境，但最終都突破自己，英文能力漸入佳境：「學校設立不同學習小組，我就加入了英語小組，接受額外寫作訓練。當初我是不享受的，不過在老師幫助、鼓勵及關愛下，自己亦加倍努力，多看英語字幕的電影及劇集等，及後看到自己有明顯進步。」她感謝學校的苦心，讓學習變得越來越積極。

Janice坦言升讀啓思中學初期抗拒英語，後來加入學校英語小組，英文能力漸入佳境，學習變得越來越積極。她今年IB獲得43分佳績。

啓思中學學習以探究為基礎，現合先進世界級課程咎體驗式學習計劃。平衡學生的學術成就與個人成長與發展。

學校生活愜意 老師有問必答

Janice亦表示，IB課程與普通中學不同，不會有「太死的框框」，要做報告和創作。學校以探究為基礎，會讓同學享受學習過程，自自然然吸收知識，增長智慧。受訪同學一致認為學校提供充分學習自由，在老師帶領及鼓勵之下，對學習充滿好奇。IB取得41分的鄧擎創（Jonathan）表示，啓思給予廣闊空間及環境去研習，尋找最適合的學習方法：「老師鼓勵我們遇上疑問都可隨時發問。我就會先與同學討論，因為同學都有不同看法及角度，透過討論互相分享，能豐富自己閱歷，再將有用的內容去應試，這也是考試獲取高分的良方。」IB取得43分的陳雋明（Norman）補充指：「不明白老師解說時，他們總會想辦法讓我們明白。」Tania也認為老師思想開明，更犧牲私人時間解答任何疑難。IB 42分的陳忠（Zion）則分享深刻經歷，當考試study leave時，他試過凌晨兩時在網上google chat 問數學老師問題，竟獲即時回應。Janice也表示有同樣經歷：「老師給予我們多種聯絡方法，同學發問絕不猶豫，老師回覆很快。」又表示釋除學習疑慮是大家獲取好成績的因素之一：「我們有問題一定會問老師，不會存在僥倖心態地認為考試不會問。」

Jonathan表示，啓思給予廣闊空間及環境去研習，尋找最適合的學習方法。他自己遇上疑問，會喜愛先與同學討論來豐富閱歷。

IB「榜眼」44分的Tania認為啓思的老師總能找到有趣及嶄新的教導方法，讓他們透澈理解科目內容，他們思想開明，更犧牲私人時間解答任何疑難。

睇YouTube輕鬆學習 提升動機

學習不限於學校範圍，啓思鼓勵同學多方面體驗學習，獲取知識。由啓思小學附屬幼稚園、啓思小學至啓思中學共讀了15年，最終在IB取得42分的林山行，貫徹了這一點去奪取高分：「整個啓思教育機構都充滿關愛。作為學生，無論我有什麼問題，老師和同學都非常友好。而在中學生涯我不斷睇YouTube，不同科目都有不同channel，有些自己尋找，有些是老師推薦，都能幫助課程學習，讓我找到更多靈感。」林山行、Zion以及Norman一起讀化學，更經常聚在一起討論問題，林山行同學說：「有三四個腦，吸收會快一點。」Zion分享最深刻的是課後與老師及同學一起做化學實驗：「這樣很輕鬆及有啟發性。考試過程的確漫長，但與同學一起奮鬥，我也很享受。」

（左起）Zion、林山行、Norman經常聚在一起討論課題。林山行表示會不斷睇YouTube幫助課程學習，找到更多靈感。

如何應付考試？ 方法不一各顯神通

啓思中學認為學生天賦及能力不一，最重要找到自己合適的學習方法，讓他們充分發揮所長。問及考試策略及技巧，7位同學都採用「混合模式」，Jonthan、Norman及Tania 表示特別去多看past paper以及marking scheme，去了解考試需要甚麼樣的答案；Zion及林山行則偏向將整個課程學到的東西融會貫通，積極發揮；至於Janice 以及 Yannick 則認為操past paper避不了，但訂下具彈性的溫習時間表就最為重要。

提前獲大學錄取 追逐未來夢想

7位同學對考試充滿信心，IB 取得好成績後都「鬆了一口氣」。他們最終獲得本地或海外頂尖大學優先取錄，讀得理想科目或「神科」，未來發展道路亦清晰。Norman及林山行均表示成績比預期理想，能夠「有多一點野心」去角逐其他學位。他們分別挑戰新加坡南洋理工大學 (NTU) 的航空航天工程學系以及中大醫學院。Norman表示航空及航天是他小時夢想，林山行則表示挑戰修讀醫科，望能在香港救急扶危，貢獻社會；至於Yannick被澳洲的新南威爾斯大學哲學、政治學及經濟學(PPE) 系取錄，並在父母鼓勵下計劃在當地兼讀航空學校，實現童年想當飛機師的夢想。 

啓思學校老師的國籍多達20多個國家，文化多元。7名奪高分的同學均認為老師資歷與學校的教學模式，為他們爭取最好成績定下基礎。

啓思中學Creative Secondary School
地址：香港將軍澳蓬萊路3號
網址: www.css.edu.hk
電郵：admin@css.edu.hk/admissions@css.edu.hk
電話：+852 2336 0233 

(特約)

下一篇文章

天加思茂特　優化中央空調冷水機　助企業節能減碳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？