重視持續發展導向 捕捉大灣區業務機遇

▲ 香港永明金融著重為不同客戶建立終身理財保障，同時建構健康生活，在今屆「香港經濟日報企業大獎」中，同時獲頒「傑出可持續財富傳承（保險）」及「傑出大灣區保險客戶服務」兩項大獎。圖為香港永明金融有限公司人壽及康健業務總經理楊娟（前排左一）、首席營運總監李麗明（前排右一）、首席產品研發及策略師李慶斌（後排右一），以及策略營運項目主管李文釗（後排左一）。

香港經濟日報企業大獎2023：傑出可持續財富傳承（保險）及傑出大灣區保險客戶服務

作為歷史悠久而又穩健可靠的保險公司，香港永明金融 ( 下稱「Sun Life 永明」) 一貫以「關愛、專業、啟發、勝利」為服務核心價值。除致力透過「可持續發展為導向」，幫助客戶建立終身理財保障及建構健康生活外，更深耕細作地將品牌理念推廣至大灣區，進一步發掘大灣區商業機遇，致使該公司在應屆「香港企業大獎」中，勇奪「傑出可持續財富傳承（保險）」及「傑出大灣區保險客戶服務」兩項大獎。

扎根香港131年的Sun Life永明，素來重視為社會及環境帶來長期和積極的影響。香港永明金融有限公司人壽及康健業務總經理楊娟指出，當中主要從建立理財保障、建構健康生活，以及推動可持續投資這三方面入手，為業務創造價值之餘，也能發揮競爭優勢。

▲ 為提供更優質更便捷的服務，香港永明金融於今年於尖沙咀區增設全新的尊尚客戶服務中心「永明薈（Sun Gateway）」，以ESG為設計概念，並致力提升客戶體驗。

力推可持續發展 為業務引入ESG因素



「我們一向將協助客戶建立終身理財保障和建構健康生活，視為品牌使命。正因如此，以『可持續發展為導向』對公司和客戶同樣重要，這不僅是客戶策略的基石，也是業務發展得以成功的重要因素。」楊娟續說，為達成這個願景，母公司永明金融集團更訂下中長綫目標，包括於2050 年前在投資和營運兩大範疇皆實現溫室氣體淨零排放，以及計劃於2025 年前在一般帳戶和客戶投資之中，新增200 億加幣的可持續投資。

提到通過保險實現可持續財富傳承的成功心得，楊娟強調，Sun Life永明屬推動可持續發展的先驅，早已將ESG因素納入投資策略與產品開發，務求透過創新和多元化產品，滿足客戶財富傳承的需要，全力為他們以至下一代構建一個可持續而又更璀璨的未來。

▲ 李慶斌（右）指出，該公司早已建立屬保險界首創的 ESG Plus 框架，確保投資項目符合內部對ESG的要求；李麗明亦喜見坐落於尖沙咀的全新尊尚客戶服務中心於今年4月投入服務，為本地及內地客戶帶來更便捷及優質的服務體驗。

首設ESG Plus 框架 瞄準跨境業務增長潛力



與此同時，在投資策略方面，香港永明金融有限公司首席產品研發及策略師李慶斌表示，永明金融集團早已建立了一套專屬的 ESG Plus 框架， 屬保險業界首創、獨一無二的工具。「我們會根據框架訂立的評分制度，審核投資項目，確保符合內部對ESG的要求。通過這個框架，再加上第三方數據，令我們能全面了解每個投資項目。舉一個例，對於一些高碳排放的能源公司，若他們的環境得分非常低，又沒有計劃解決由此引致的問題，那未必符合我們的準則，對這類型的投資會比較審慎。」

留意到香港作為大灣區內高度開放和國際化的城市，金融服務業以專業著稱，保險業亦有很長的發展歷史，香港永明金融有限公司首席營運總監李麗明闡述，Sun Life永明已制定了一系列計劃，瞄準兩地通關及大灣區發展帶來的契機，推動增長和增加市場的市佔率。「其中位於尖沙咀的全新尊尚客戶服務中心『永明薈（Sun Gateway）』，已於今年4月正式投入服務，為所有Sun Life永明的客戶提供更便捷、優質的服務體驗。」



擴大團隊規模 業務見增長



保險業機遇處處，隨着未來大灣區保險售後服務中心及保險互聯互通等相關措施逐步推出，楊娟預期將有助香港保險業加強與內地客戶的連繫。「香港正步入復常，經濟活動及旅客人數均轉趨活躍，Sun Life永明首季業務表現亦因而受惠，本地及內地客戶業務均有上升，預計內地客戶將為業務發展注入新動力。」

為配合業務策略，Sun Life永明將積極地擴大代理人團隊，今年預計理財顧問人數將由去年的2,500人增至3,000人，其中包括熟悉內地客戶業務的理財顧問，期望來自內地客戶的新增生意可較疫情前有所增長，並在今年內達到內地客戶業務佔新業務價值三成的疫情前行內平均水平。

▲ 李麗明、李慶斌（左）及李文釗（右）代表香港永明金融出席早前舉行的頒獎典禮，與兩大獎座合照。

設eKYC解決方案 建構醫護數碼平台



數碼科技革新不但有助提升營運效率，同時為客戶帶來更進一步的服務體驗。香港永明金融有限公司策略營運項目主管李文釗指出，Sun Life永明提供多種數碼工具支援無紙化交易，整個投保過程均可以在綫上完成，藉此簡化流程及提升客戶體驗。「我們近年亦積極推出配備先進生物識別與人工智能的eKYC解決方案，為客戶帶來專為保險量身定制的完整身份驗證與管理的技術，全面加強風險管理，也能強化在ESG方面不斷追求卓越的承諾。」

在推動大灣區發展方面，為配合不同客戶的保費支付所需，李文釗續說，Sun Life永明近期強勢推出全面醫護數碼平台「eSun寶¹」，客戶可藉此平台，預約一百多間香港醫療中心的專科門診、醫生轉介、安排住院及日間手術等服務。此外，eSun寶特別為合資格客戶提供中港澳免找數安排服務，助身處內地而又需要醫療服務的客戶，可獲安排內地醫院VIP通道及專員陪診服務，同時亦可轉介及優先預約內地醫生，作出專業醫療諮詢。

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香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）