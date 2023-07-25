久不久就盛傳迪士尼要在中國開第三座主題公園，繼否定了武漢為下一站之後，最近有不太靠譜的吹風，說是考慮在廣州。那麼近香港，稍諗一下就知不可能，若真要認真選址，最有成數的必屬西部地區的成都才對。

成都在西部開放之時，一度有個更大格局的設想，是因位置不僅在中國西部（未有迪士尼的中國大區域），同時作為亞洲城市，輻射到中亞和東南亞的其中一個中介點，有望吸引此兩地的國際客路。疫情搞到出入中國那麼困難，這想法現在當然不實際。

上海香港有迪士尼，北京又開環球，感覺是美式主題公園在中國真大受歡迎，那就和近年盛吹的國潮風略有違和。那中國的主題公園有得比拼嗎？

之前也看過數據，其實長隆的表現不錯，但明顯是靠海洋主題和動物招徠，不算是原創的IP。若要找用到中式文化的中國原創IP主題公園，可能要數大唐不夜城，以致兩年前在江蘇淮安開的西遊樂園。

可想而知，是借用《西遊記》（不怕版權問題）的角色及場景，設計出由孫悟空出世、大鬧天宮、取西經一路上各種神話元素，變成背景。因此，見到的不是白雪公主城堡，沒有美人魚，而是大雷音寺和東海龍宮。遊行隊伍出現的也不是Elsa，而是取經四人組和各款妖怪姐姐。晚上煙花show和無人機表演一樣不缺。被宣傳為「更適合中國寶寶的主題公園」。

但看營收數據，大唐不夜城和西遊樂園都不賺錢。西遊樂園如果不主動查找的話，相信好多人甚至不知它存在，當然也不清楚淮安在哪裏（選址是因為那是作者吳承恩的故鄉）。跟一家大小自細設計夢想之旅，要到上海一探迪士尼的心態無得比。