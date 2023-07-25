發展和推廣一個城市的旅遊業，真的不簡單，策劃者要有觸覺和品味，否則：一、沒有前瞻和長遠視野打造城市的吸客能力；二、宣傳手法老套，那就只能睇住隔離鄰舍拋離自己。近年新加坡的Destination Branding（目的地品牌化）做得好，成功地把以前死板、沉悶的形象扭轉，打造成可持續、智能、動感、熱鬧、活潑的國際形象。

早期的例子有泰國，也是亞洲值得參考的Destination Branding範例。泰國早已懂得利用International Marketing做旅遊宣傳，把本來深受一九九七年亞洲金融風暴重創的泰國經濟，釜底抽薪地拯救起來。九七年底，泰國觀光局聘用國際4As的泰國Leo Burnett度蹺，就有了那個把泰國起死回生的Amazing Thailand廣告campaign。

先看宣傳海報，在Amazing Thailand標題側，畫了個笑臉，向上翹起的嘴唇是一隻紅辣椒，代表泰國（紅辣椒是泰國菜主要烹調材料），微笑象徵滿意、愉快和歡迎。這個Amazing用得好，予人正面、好奇和期待。Campaign原擬推行兩年，後因太成功，翌年吸引七百七十五萬外國遊客（超出政府預計），結果一直做到二○○七年。

Amazing Thailand的成功，或可為我們提供靈感：一、標題要令人有正面期待和想像，泰國的Amazing、及後來向泰國借鏡的新加坡和韓國，分別用上了「Uniquely Singapore」和「Korea, Sparkling」，都有異曲同工之妙。不要小覷標題的作用，想像一下，若用上個「Hi乜乜（地名）」，那只是向人平平無奇地打個招呼，表達不到城市的特別和光芒，更不知究竟想講甚麼有趣之事。二、海報設計要現代時尚，才能吸客。三、一個城市的旅遊業，宣傳和營銷是軟件，硬件是要有吸引到遊客口味的新鮮happening才成事。