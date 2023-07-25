內地經濟循環受阻 當前最大風險

經濟是循環系統，一家市場主體的支出就是另一家或一些市場主體的收入，一個健康運行的經濟體，需要保證其中的市場主體都可以順利完成收入和支出的鏈條，一旦鏈條中斷，經濟循環就會受阻，經濟就會出問題。

勿讓地產淤堵 傳染整體經濟

目前內地房地產市場的不良表現，就已經嚴重影響到中國經濟的正常運行循環。房地產及其上下游，作為一個佔中國經濟規模約四分之一的重要組成部分，一定程度已經變成了中國經濟的黑洞，大量流入的資金、資源被這個黑洞吸附並沉澱，正常的資源流動，一到了這裏就會全部或部分中斷，令到經濟的循環無法順利完成。拿一個人做比喻，就好像一個人生了巨型腫瘤，人體正常的血液和其他各種循環，一流到了這裏就被腫瘤吸走了，身體的其他部分無法得到足夠的營養，於是只能逐漸委靡，人的身體自然就健康不佳。

房地產行業過冷已經成為中國經濟的大問題，這一點所有關心中國經濟的人都承認。但是不管對房地產行業的認識有多大分歧，有一點應當明確，就是房地產現在資源無法順暢流通的淤堵狀態必須盡快打通，不要讓房地產的淤堵狀態傳染到經濟的其他部分，要讓經濟能夠正常的循環，否則，從房地產「一處堵」蔓延成經濟廣泛層面的「處處堵」，造成愈來愈多的市場主體無法順利完成自身的營收支出業務循環，政府推動經濟復甦面對的困難就會愈來愈大。

一些人囿於老觀念，一說到支持房地產行業盡快走出困境，就例必說些諸如「不能再走刺激房地產的老路」、「不能再讓房地產綁架國民經濟」、「房地產過去泡沫太大不應該救」、「房住不炒」之類的觀點，實際上，這些人是把「救經濟循環」與「救房地產企業」混為一談了。

對於房地產企業來說，市場的變化是經營風險的一部分，企業擴張太快槓桿太高，現在遇到市場逆轉，出現經營不善和倒閉都很正常，不管股東虧再多錢，也主要是股東自己的事，不涉及多少公眾利益。不救房地產企業，從自負盈虧、自擔風險的角度，市場完全理解和接受。但是不救房地產企業，並不必然意味着要犧牲經濟循環，因為經濟循環是全局性問題，比房地產一個行業要重要得多，而且事實上，二者是可以同時存在的。

對於經濟循環來說，房地產市場的低迷造成整個經濟循環受阻，經濟發展面臨較大壓力，不僅僅是一個房地產企業自身的問題，代價是由全國人民共同承受的，波及到政治、經濟、金融的方方面面，必須提升到全局的高度予以認識。

激活樓市流動性 確保經濟循環

因此，房地產企業可以不救，經濟循環卻必需要保證。如果因為擔心支持房地產市場恢復正常的流通秩序等於鼓勵炒房，那就是「倒洗澡水連孩子也倒了」，犯了一葉障目、因小失大的錯誤，眼睛裏只有局部，沒有全局。

從經濟循環的角度看，房地產價格的升跌其實不重要，重要的是房地產市場要能夠保持正常的流通秩序，可以買進賣出，實現資源、資金的正常流動。只要資源、資金可以不受阻礙的流動，房地產市場就會消除淤堵狀態，對經濟其他部分的破壞性傳染就會停止，經濟面對的壓力就會局限在房地產行業，甚至變成僅僅是部分房地產企業的經營問題，其對整體經濟的負面影響就會大大減輕。

支持房地產市場恢復正常的流通秩序，不是鼓勵炒房，也不要求房價一定上漲，因為資源、資金的正常流動不論房價高低都可以實現。譬如投資者都熟悉的股票莊家制，香港股票莊家的主要工作就是提供流動性，並不會干預股票價格，不管股價高低都要給出足夠的對手承接盤，以便讓投資者可以正常的參與交易，股票可以自由流通，維護股市的正常秩序。

現在內地房地產市場失序的根本原因是供大於求，或者說賣盤遠遠大於買盤，要想恢復正常的市場秩序就要想辦法消除過剩，如果套用香港股市莊家的經驗，內地的房地產市場可能也需要一個提供流動性的莊家，這個莊家可以不用考慮價格，但是需要向市場提供流動性、提供足夠的買盤，讓想賣的人賣得出去，只有這樣才能恢復房地產市場的正常流通秩序，才能打通淤堵的節點，讓經濟走入正常循環。

在這個過程中，並不需要刻意提高買盤價格，也就是說理論上這個房地產莊家是可以用一個較低的價格向市場提供托底買盤，較低的買盤價格不存在炒房的嫌疑，也不存在救房地產企業或者房地產老闆的可能，沒有道德風險。這樣一來，房地產市場的流動性可以即時恢復，也避開了重走靠刺激房地產帶動經濟的老路。

中央可購過剩房產 惠及基層

在中國，這個理論上的市場莊家只能是中央政府，因為保障正常的市場秩序本身就是中央政府的責任。而且現在中國最有財力的主體也只有中央政府，只要中央政府下決心，本身具有充足的資源向房地產市場提供流動性。再者，由中央政府出面用較低的價格買入過剩的房地產，再將其轉化為基層的福利，既可以打通經濟的淤堵環節，又可以為基層辦實事，是一個一舉多得的好辦法。

理論上，中央政府可以用政策性資金長期持有買入的過剩房地產，並隨時可以在有需要時將其用於房地產市場的調控，起到房地產市場穩定器的作用。而且，由於貨幣供應的持續膨脹，土地又無法增加，房地產的長期升值方向較為確定，換言之，中央政府用較低價格買入過剩的房地產，長期而言並不會給中央財政造成損失，反而是不可多得的優質資產。

總之，房地產市場的失序破壞了中國經濟的正常循環，並通過各種渠道的傳染廣泛地影響了市場信心，需要盡快令房地產市場恢復正常的流通秩序，改變其現在的淤堵狀態。同時，必需要分清恢復房地產市場正常流通秩序與刺激炒房的分別，向房地產市場提供流動性，讓市場資源可以正常流動，並不必然會向鼓勵炒房的方向發展，而是可以二者兼顧，既不炒房，同時也可以讓房地產市場正常流通，改善經濟循環，推動中國經濟走向健康成長。

▲ 作者認為，房地產市場的失序破壞了中國經濟的正常循環，需要盡快令房地產市場恢復正常的流通秩序，以免地產「一處堵」蔓延成經濟廣泛層面的「處處堵」。（中新社資料圖片）