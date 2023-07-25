  • 29°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

行政立法配合 維穩更需善治

評論 2023/07/25

分享：

分享：

伴隨「愛國者治港」、完善選舉制度和地方治理，曾被扭曲的行政立法關係得到理順優化，彰顯行政主導，突出立法配合，深化良性互動做實事，回歸憲制本位，展現新時代的新擔當，告別內耗式的「否決政治」，推進建設性的「共識政治」，譜寫良政善治的新篇章。

然而，要實現行政立法配合、反制「軟對抗」，和諧穩定只屬「現象」，提高政策質素和治理水平，構建「民意橋樑」和具質量建言，才是「本質」。

坐言起行 貼地實幹助施政

立法機構是香港政制的重要組成部分，而妥善處理行政立法關係，是實現良政善治的重要支撑。在行政主導之下，立法機構的「治港者」角色，體現在對行政機構的監察和配合方面，既要坐而言、起而行，更要「貼地」實幹以助益施政。

日前回訪立法會並與議員「傾心交談」的中聯辦主任鄭雁雄指出，立法會已重回理性務實的正軌，有力支持特區政府依法施政，充分展現行政立法作為管治夥伴的良性互動，體現香港自身的民主制度優勢。

在「愛國者治港」新時代，行政立法關係改善是應有之義，特別是過往的所謂「二元對抗」、吵鬧衝撞，甚至被騎劫癱瘓等亂象，都已被有效遏止，令議政的效率和成果大幅提升。其中，審議通過的政府法案的數量較對上屆同期增加42%，通過撥款的涉及金額更增143%，多項爭議較大、久拖未決的「硬骨頭」，亦能順利闖關，協助政府高效率、富成果地落實「四個希望」，推動「由治及興」，成績有目共睹。

行政制度互信 3方面跟進

但因議會「由亂入治」的跨度大、速度快，部分人未及調整心態而浮現粗糙和「半鐘擺」的感覺。由此，宜應針對行政立法配合，作出3個方面的跟進完善。

第一，擺正行政主導。推行行政主導，並非要建立行政「一言堂」，也不容許傾軋爭權，一切要以政府管治、社會整體利益為主軸，開拓大局視野，建立良性的行政立法互動，防堵矯枉變過正，不會互扯後腿。

具體而言，就是各從行政和立法的不同出發點，依循共同的目標和方向，既相互監察，亦配合協調，團結做實事，為社會謀發展、為市民謀福利，實現真正的和諧社會。

第二，制度不能代勞。任何制度設計最多亦只能確保治理水平的下限，亦即所謂「兜底」，行政立法之間如何履行好自身職責，發揮最大作用，就不能單靠制度或數字去代勞。

當前，政府施政順暢，議會亦趨「和諧」，但要體現政策的民意代表性、議會對政府施政的監察性、所提意見的建設性，還有待官員和議員更多地走入社區、面向市民，解釋政策、反映民意，強化「民意橋樑」的多元互動。

第三，坦誠互信。作為一國兩制的實際踐行者，行政立法需以坦誠、開放、信任和自信的態度面對彼此，以對等合作的「管治共同體」視角，不固執己見，從民意出發，提供不同方向的建議和思考，助益政府施政，並勇於面對不合理的既得利益者和公共利益「騎劫者」。

作者認為，在「愛國者治港」新時代，行政立法關係改善是應有之義，同時議政的效率和成果大幅提升。（資料圖片）

撰文 : 陳建強 香港專業人士協會會長

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

內地經濟循環受阻 當前最大風險
今日
內地經濟循環受阻 當前最大風險
為何中央港澳辦承擔這6項職責？
2023/07/24
為何中央港澳辦承擔這6項職責？
港民生用品昂貴 破除壟斷降價惠民
2023/07/22
港民生用品昂貴 破除壟斷降價惠民
支援殘疾人士就業 政策須精準
2023/07/22
支援殘疾人士就業 政策須精準
中企槓桿改善 惟低增長削還款能力
2023/07/22
中企槓桿改善 惟低增長削還款能力
香港 政治 立法會 一國兩制 完善選舉制度

上一篇文章

內地經濟循環受阻 當前最大風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？