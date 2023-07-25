行政立法配合 維穩更需善治

伴隨「愛國者治港」、完善選舉制度和地方治理，曾被扭曲的行政立法關係得到理順優化，彰顯行政主導，突出立法配合，深化良性互動做實事，回歸憲制本位，展現新時代的新擔當，告別內耗式的「否決政治」，推進建設性的「共識政治」，譜寫良政善治的新篇章。

然而，要實現行政立法配合、反制「軟對抗」，和諧穩定只屬「現象」，提高政策質素和治理水平，構建「民意橋樑」和具質量建言，才是「本質」。

坐言起行 貼地實幹助施政

立法機構是香港政制的重要組成部分，而妥善處理行政立法關係，是實現良政善治的重要支撑。在行政主導之下，立法機構的「治港者」角色，體現在對行政機構的監察和配合方面，既要坐而言、起而行，更要「貼地」實幹以助益施政。

日前回訪立法會並與議員「傾心交談」的中聯辦主任鄭雁雄指出，立法會已重回理性務實的正軌，有力支持特區政府依法施政，充分展現行政立法作為管治夥伴的良性互動，體現香港自身的民主制度優勢。

在「愛國者治港」新時代，行政立法關係改善是應有之義，特別是過往的所謂「二元對抗」、吵鬧衝撞，甚至被騎劫癱瘓等亂象，都已被有效遏止，令議政的效率和成果大幅提升。其中，審議通過的政府法案的數量較對上屆同期增加42%，通過撥款的涉及金額更增143%，多項爭議較大、久拖未決的「硬骨頭」，亦能順利闖關，協助政府高效率、富成果地落實「四個希望」，推動「由治及興」，成績有目共睹。

行政制度互信 3方面跟進

但因議會「由亂入治」的跨度大、速度快，部分人未及調整心態而浮現粗糙和「半鐘擺」的感覺。由此，宜應針對行政立法配合，作出3個方面的跟進完善。

第一，擺正行政主導。推行行政主導，並非要建立行政「一言堂」，也不容許傾軋爭權，一切要以政府管治、社會整體利益為主軸，開拓大局視野，建立良性的行政立法互動，防堵矯枉變過正，不會互扯後腿。

具體而言，就是各從行政和立法的不同出發點，依循共同的目標和方向，既相互監察，亦配合協調，團結做實事，為社會謀發展、為市民謀福利，實現真正的和諧社會。

第二，制度不能代勞。任何制度設計最多亦只能確保治理水平的下限，亦即所謂「兜底」，行政立法之間如何履行好自身職責，發揮最大作用，就不能單靠制度或數字去代勞。

當前，政府施政順暢，議會亦趨「和諧」，但要體現政策的民意代表性、議會對政府施政的監察性、所提意見的建設性，還有待官員和議員更多地走入社區、面向市民，解釋政策、反映民意，強化「民意橋樑」的多元互動。

第三，坦誠互信。作為一國兩制的實際踐行者，行政立法需以坦誠、開放、信任和自信的態度面對彼此，以對等合作的「管治共同體」視角，不固執己見，從民意出發，提供不同方向的建議和思考，助益政府施政，並勇於面對不合理的既得利益者和公共利益「騎劫者」。

▲ 作者認為，在「愛國者治港」新時代，行政立法關係改善是應有之義，同時議政的效率和成果大幅提升。（資料圖片）