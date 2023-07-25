意車企擬夥三星SDI 在美再建EV電池廠 行政人員版 2023/07/25 分享： 分享： 擁有Peugeot、Jeep、Ram等多個品牌的意大利汽車製造商Stellantis昨宣布，計劃與韓國電池製造商三星SDI攜手合作，在美國開設第二所合資工廠，生產電動車（EV）電池。 綜合外媒報道， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 今日 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 2023/07/24 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 2023/07/24 台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 2023/07/20 IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 2023/07/20 美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 科技行業 創新科技及應用 科研 電動車 美國 品牌 汽車