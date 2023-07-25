意車企擬夥三星SDI 在美再建EV電池廠

擁有Peugeot、Jeep、Ram等多個品牌的意大利汽車製造商Stellantis昨宣布，計劃與韓國電池製造商三星SDI攜手合作，在美國開設第二所合資工廠，生產電動車（EV）電池。

綜合外媒報道，

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