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專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數

行政人員版 2023/07/25

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蘋果早前推出首款混合實境裝置Apple Vision Pro，惟能否普及仍存變數。彭博社揭露，Vision Pro專用App開發成本高，減低開發者推出專用App的意慾，同時或將推升專用App的價格。

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欄名 : 科技新知

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