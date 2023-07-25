專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 行政人員版 2023/07/25 分享： 分享： 蘋果早前推出首款混合實境裝置Apple Vision Pro，惟能否普及仍存變數。彭博社揭露，Vision Pro專用App開發成本高，減低開發者推出專用App的意慾，同時或將推升專用App的價格。 報 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 意車企擬夥三星SDI 在美再建EV電池廠 今日 意車企擬夥三星SDI 在美再建EV電池廠 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 2023/07/24 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 2023/07/24 台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 2023/07/20 IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 2023/07/20 美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 科技行業 創新科技及應用 科研 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 科技硬件 硬件 美元