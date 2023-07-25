YM²裕民坊「夏日恐龍企劃」 6米高恐龍滑梯彈彈床＋三角龍見面會＋恐龍探索站

今個夏季大批史前生物將進駐YM²裕民坊！黛安收到風，8月4日至31日期間，YM²裕民坊將會舉辦「裕民坊夏日恐龍企劃」，到時除咗有4米長嘅暴龍，及8米高嘅長頸龍駐場，展現出史前龐大身軀嘅魅力，商場L1中庭仲有6米高同3米高嘅充氣恐龍滑梯彈彈床，只要喺商場內以電子貨幣消費滿$200，就可以憑單換證，一嘗15分鐘極速滑行喪玩嘅滋味，啱晒一家大細去打卡同放電呀。

另外，每逢周日，三角龍都會現身大搞「粉絲見面會」，大家可以零距離親近同佢打卡。公關姊妹仲話，喺場內以電子消費即日滿$200，就可以報名參加工作坊，學用回收物料同紙板製作獨一無二嘅恐龍頭飾，小朋友可即製「恐龍樣」打卡助興。商場內有多個恐龍探索站，除咗可以學到恐龍小知識，仲展示咗多款獨家限量恐龍紀念品，只要集齊探索站5個恐龍印章，即有機會換到一份小禮品㖭。活動期間喺場內消費滿指定金額，就可以換領限定禮品，包括恐龍模型盲盒、恐龍砌圖及恐龍走路氣球，小朋友一定鍾意啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 長頸龍

▲ 裕民坊夏日恐龍企劃禮品換領