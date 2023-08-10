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淺水灣全海景租賃住宅   海灣度假式生活全面睇

特約 00:00 2023/08/10

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港島南區向來以悠閒的生活格調見稱，其中淺水灣位處該區豪宅地段，坐擁綠意連綿的景緻及水清沙幼的海灘，故有「都市後花園」之稱，獲得眾多企業高管及追求優越生活環境的家庭青睞。淺水灣影灣園為區內住宅的尊尚之選，提供2至4房海景服務式住宅租賃，租期靈活彈性由一個月起；以及2至6房不連家具海景住宅租賃服務，可滿足不同住戶的需要。

影灣園海景服務式住宅，設計雅致寬敞，建築面積由1,735平方呎至3,409平方呎不等，配備時尚舒適的裝潢陳設，盡顯現代生活品味，加上所有單位均眺望淺水灣及南中國海，部分睡房更設有50平方呎寬敞露台，將得天獨厚的海天一色景致盡收眼底。

尊享6萬呎會所  完善國際學校網絡

豪宅生活當然少不了會所服務，所有影灣園住客均尊享免費會所會籍，可使用設備齊全的休閒康樂設施，包括60,000平方呎會所連健身中心、25米室內恒溫泳池、室外泳池、按摩池、桑拿室、蒸氣室、網球場、壁球室及咖啡室等。

影灣園住客尊享免費會所會籍，可使用設備齊全的休閒康樂設施，體驗精彩生活每一面。

此外，影灣園擁有完善的生活社區設施，包括大型超市、特色餐廳、醫療診所、水療中心、友善寵物設施、大型兒童玩樂設施，為住客建構一個多姿多彩的生活社區，享受度假式生活的精彩與悠閒。至於家長最關心的教育配套，影灣園鄰近龐大國際學校網絡，並設有校車接送站，讓子女安心接受優質教育，全面啟發思維，擴闊思維眼界。

影灣園擁有友善寵物設施及戶外活動空間，為住客及其愛寵建構一個多姿多彩的生活社區。

交通出行方面，影灣園提供穿梭巴士，只需15分鐘直達中環或5分鐘到達海洋公園港鐵站。當然駕車出入市區亦相當方便，每個單位更配備一個車位，設於有嚴密保安的有蓋停車場。

多種戶型可供選擇  適合不同家庭需要

現時影灣園之服務式住宅有多種戶型可供選擇，首先是全新的3房複式單位，建築面積達 3,409 平方呎，由設計優雅的懸浮式樓梯貫通相連複式上下兩層，上層設3間睡房，包括主人房及2間客房，以及工人房及可作書房或儲物室的多用途空間，下層則為客飯廳和廚房。單位擁有一望無際的壯麗海景，加上富現代感的裝潢陳設，營造出一個舒適優越、賓至如歸的安樂居所。

影灣園所有單位擁有一望無際的壯麗海景，令人心曠神怡。

至於適合小家庭的2房服務式住宅，其室內設計雅致寬敞，建築面積達1,735至1,805平方呎，且全屋配備時尚舒適的裝潢陳設，盡顯現代生活品味。而廚房還配有先進的家電廚櫃設備，讓入廚烹飪變成賞心樂事。

長租海景公寓 自由搭配室內布置

如希望有更寬敞的空間及自由裝潢的靈活性，可選擇不附家具的海景公寓，此類單位可供長期租賃，有3房或4房兩種房型，建築面積達3,300平方呎至4,955平方呎，設計寬敞實用，能夠滿足各種家庭的多樣化需求，使其能夠隨心打造理想家居。此類公寓有數款不同的設計，可自由搭配各種風格的布置，再加上寬敞的客廳以及充足和煦的自然光線，讓住戶充分享受到愜意悠閑的時光。

不附設家具的海景公寓可供長期租賃，建築面積達3,300平方呎至4,955平方呎，設計寬敞實用，能夠滿足各種家庭的多樣化需求。

淺水灣影灣園由香港上海大酒店有限公司擁有及管理，並由主理半島酒店的管理層悉心經營，住客更可尊享多項半島酒店之全球住宿禮遇，以及香港半島酒店之餐飲及水療優惠，感受傳奇的待客之道。

影灣園提供貼心周全的住客服務及24小時專業保安團隊，而其中de Ricou項目更榮獲國際「領先能源與環境設計（LEED）」金級認證，是香港首個改建及加建項目獲頒此項殊榮。

影灣園由主理半島酒店的管理層悉心經營，提供周全貼心的酒店式住客服務。

淺水灣影灣園
地址：香港淺水灣道109號
網址：www.therepulsebay.com
查詢：2292 2808 / leasingtrb@peninsula.com

（特約）

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