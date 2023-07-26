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頸中央脊髓症候群

副刊版 2023/07/26

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頸椎退化，有機會壓迫神經根，導致神經根型頸椎病，引致上肢特定皮節區域痺痛或相關肌肉無力。除此以外，若退化範圍廣泛，頸椎間盤突出，則可協同增生骨刺，進一步收窄椎管通道，壓迫及成為脊髓的緊箍咒，引致頸椎脊髓損傷，形成中央脊髓症候群。

脊髓功能雙向傳遞神經信息，既轉達腦部控制四肢及內臟信息，又將手腳軀幹冷熱、觸、痛等感覺資訊回傳大腦。若頸椎受傷，例如運動中碰撞頭頸，或交通意外揮鞭損傷頸部，可引起不同類型傷患，例如不完全骨髓受損傷患者，可再分為前部、後部脊髓，及中央脊髓型傷患。每種症狀視乎脊髓受損區域而論，所以要了解脊髓傷患及預後，並須考慮脊髓受損區域、神經節數高低，以及神經完全或不完全受傷等。

脊髓中央受傷區域主要因頸胸段神經較為靠攏，距離腰及骶區域神經綫較遠。故此，中央型脊髓病影響程度上肢多於下肢，問題持續性手部亦比腳部長久。手部症狀差方面，可見受傷頸神經節數的手肌肉萎軟無力、肘或腕反射動作減弱；受傷節數以下部位的肌張力繃緊、深層反動亢進，並出現不應存在的病理性反射動作。簡而言之，兩手萎軟無力，反射動作減弱；下肢則肌張力及反射動作反應增加，肌力繃緊但無力，腳跟受牽拉時會不自主震動。

病症處理選擇視乎壓迫性質、病歷時間長短、上下肢肌力狀況，及生活受影響程度等。若病程短而病理懷疑為軟組織炎症水腫致病，大多先以物理治療等非手術處理方法觀察進展。相比較其他不完全脊髓受損類型，中央型有較理想的康復情況，患者若為頸椎退化性炎症或關節錯位等病因若處理得當，受影響脊髓大多能舒壓康復，進程可見下肢有較快及明顯改善；惟上肢進度會緩慢，或不少遺留肌力減弱問題。

（iStock）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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