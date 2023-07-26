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泰國旅遊業憑甚麼？

副刊版 2023/07/26

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泰國旅遊業是做得很好的，它的觀光產業不停有新內容推出，首先有五、六星級酒店陸續開幕，亦不停創造新的旅遊景點，如：查德夜市（JODD FAIRS）、ICONSIAM（暹羅天地）、Thonburi Market Place（曼谷海鮮市場）等。而我認為泰國最聰明之處，是懂得發展主題式的國際旅遊產業，如：Medical Tourism（醫療旅遊）。

泰國的醫療旅遊做得非常好，醫生專業、儀器先進，在像五星級酒店般的私立醫院做身體驗查或醫美療程，是我很多朋友每年都會專程飛去做的事。泰國的Wellness Tourism（健康養生旅遊）更不在話下，無論做Spa按摩或Yoga Retreat，她已建立了清晰形象和地位。

相比之下，香港的旅遊業若再靠天壇大佛、迪士尼、美食或購物天堂等去食老本，恐怕回頭客沒多幾個。或有人說，來年已陸續舉辦多項國際活動，那當然好過無，然而，吸引了世界各地的人前來，除了參加那幾天的活動外，這裏的硬件和軟件配套，現時是否仍能令人有刮目相看的驚艷或念念不忘的回味？若沒有的話，香港要面對旅遊業如此大的鄰近競爭（如：新加坡、日本、韓國、泰國），那我們就要加把勁創造出可持續性的旅遊特色了。

發展主題式的國際旅遊產業，香港還未見有特色主題可打造，那要回到最基本的問題：這個地方可打造的特色是甚麼呢？以前還可說成中西文化匯聚，外國人想感受一下東方文化，香港是一扇窗。但現在，直接飛去上海，文化、享受、美食、娛樂、科技應用各方面，更加多vibrancy。或又有人話，香港的旅遊優勝處是大灣區一員，現在是發展粵港澳大灣區旅遊的契機。此話更要令發展香港旅遊業的話事人反思，若一個地方，優勢只是地域便利而已，那其真正能吸引遊客個「餡」究竟是甚麼呢？這些都是需要思考的城市發展問題，否則人進己退，我們的旅遊競爭力馬上被比下去。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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