質量並重 全面評估管治效能

去年10月，特首李家超於其任內首份《施政報告》正式增設關鍵績效指標（KPI），旨在打破公務員「多做多錯，還不如不做不錯」的慣性思維，提高政府的管治效率和效能。然而，即使KPI達標，並不一定等於管治有效，要評估施政能否達成「為民牟利」的管治核心目標，必須質量並重。

引入質化指標 了解市民觀感

近日，有市民不滿部分政府官員執行重點政策的進度，憂慮他們因害怕被問責，只會一味趕「交數」，漠視市民的真正需求。雖然政府已承諾會在中長期KPI改進，但最後如何評核成果仍有待商榷。以筆者所見，單憑一些量化結果，市民也未必樂意照單全收。因此，該採用甚麼衡量標準以評估管治成效，是我們下一階段需要思考的問題。

香港大部分公營機構的績效管理制度，均以量化指標為主。事實上，相比於帶有一定主觀性和描述性的質化指標，用數字和單位制定目標的確更為具體直接，也便於執行者理解和統計。不過，總有些目標和成果不能被具體量化，筆者建議同時引入質化指標，用於評核效益。

單憑數字判斷 難看清全貌

以大學為例，「研究產出」一詞耳熟能詳，即指學者發表論文的數量、被引用的次數，以及其發布學術期刊的級別等統計數字。大學會根據這個KPI決定學者的升遷去留，而大學教育資助委員會也是參照這些指標，劃定來年各所大學的研究資源分配。不過，當我們談論「知識轉移」（knowledge transfer）或學者的社會影響力等非量化的核心要素，只靠論文引用數量來鑑定高下，恐怕會以偏概全。

另一個例子，是筆者一直密切關注的內地交流團。過去這項活動被視為愛國教育的關鍵元素之一，卻總被詬病「重量不重質」；組織及行政方面更不時會出現混亂，有些學生一年可參加數次交流團，而另一些則一直都沒有機會參與。

就筆者所知，政府有意直接把資金投入、項目數量和參與人數等量化指標，與「成效」直接劃上等號，但當中的關鍵實在涉及更多主觀感受的描述性問題，例如「學生是否對祖國的文化歷史有更深入的認識」，要從學生的反饋研究中，提取質化指標作為參照。

現時各個青年組織和院校已相繼重啟交流團，筆者期盼將來能引用更多質化指標，評估活動成效，包括設立明確的學習指標及進行定期檢討，令交流團的質量有所提升。

提振經濟 同樣講求平衡

又以作為香港經濟主要增長動力的旅遊業為例，當局在制定相關KPI時，亦要質量並重，不應以追求旅客訪港人數作唯一硬指標，而是要不斷提升香港的旅遊吸引力。透過增加旅遊景點和推廣新的旅遊模式，例如生態和文化深度遊等，方可在後疫情時期，配合遊客消費需求和觀光模式的轉變。假如香港仍想借助旅遊業驅動經濟復甦，達至由治及興，就必須重新審視及發掘自身特點，建立切合遊客新需求的對外形象。

另外，公共財政的可持續性也是影響香港未來經濟的潛在變數，需要政府認真審視。過去幾年，政府的財政儲備已銳減近3成，現時當局不但要投放資源發展北部都會區和明日大嶼等大型項目，還要解決本港根深蒂固的民生問題。開源節流固然是擴充盈餘空間的策略之一，如何善用公共資源，平衡民生發展，考慮市民感受，亦需要特區政府慎重考量。

筆者期望10月發表的第二份《施政報告》，除了交代各項KPI的進展，亦可考慮引入質化指標。

▲ 作者認為，港府即使KPI達標，並不一定等於管治有效，要評估施政能否達成「為民牟利」的管治核心目標，必須質量並重。（資料圖片）