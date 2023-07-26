政府敢擔當 行政立法攜手拆牆鬆綁

立法會日前三讀通過《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，草案牽涉範圍廣泛、篇章繁雜、技術含量極高，審議過程觸及無數的條文細節修訂，筆者作為草案委員會委員之一，近距離親歷政府在整個審議過程中準備充足，虛心聆聽，從善如流，更積極考慮了外界憂慮、接納了筆者建議，擔當、果斷撤回了《收回土地條例》第16AA條修訂等建議，避免節外生枝，讓草案更順利獲得公眾、專業團體及議會支持，全面體現現屆政府與立法會建設性互動的良好結果。

香港規範城市規劃及管理系統，始於1939年訂立的《城市規劃條例》，香港城市建設的質量與速度具備，更一度是周邊地區爭相學習的對象。

維護公眾參與權 勿拆「主力牆」

隨着香港發展，相關的不少規管經歷從無到有、從有到好、從好到精細、再演變至從精細到累贅，形成一個系統縱橫交錯、程序反覆交疊、權責糾結相纏，部門在執行時又可在平行宇宙間各自各地馳騁的狀況。面對上述長期的困局及社會廣泛的訴求，現屆政府矢志並迅速落實壓縮相關法定發展審批程序的政策，提出了是次的修訂工作。

行政立法機關在審議修訂的整個過程中，一直堅持拆牆鬆綁，是要拆除一些妨礙有效率地解決土地房屋問題的不必要間隔和屏障，以消除因發展停滯不前而產生的不公義情況，絕對不能拆掉維持一個公平、公開、公正制度的「主力牆」，而維護公平公正的程序、公眾知情權及參與權，以及保障私有產權，更是行政立法機構的共同價值。

今次修訂工作，在多方面體現相關共同價值，更體現了行政立法「敢擔當、夠果斷」共建香港的力量與價值！

首先，公眾參與是法定城規程序中的重要環節，上屆政府在初步諮詢過程中，就改動法定圖則，將原有最多3次的申述減為一次，並全面取消申述公聽會，只處理書面陳述。

今屆政府提出的原草案，重新保留申述公聽會，申述仍為一次，但為進一步解決公眾和專業團體憂慮，政府決定修訂原草案，在申述公聽會外，接納進一步的書面申述，既保留合理的公眾參與程序，亦避免重複論述。

城市規劃修訂 從善如流減爭拗

第二，規劃發展流程冗長重要原因之一，是政府沒有嘗試讓不同程序同時進行。以往在制定規劃圖期間，時常出現爭拗不斷、相互拉扯的情況，待土地用途麈埃落定才開始收地，收地以後才開展工程，到工程完成時已趕不上社會需求。

《城市規劃條例》管的是用途，而非工程，故修訂闡明未有法定規劃圖也可進行填海工程；更澄清在「公共用途」的範圍，可以包括道路、排污設備或鐵路工程所需的土地，而毋須分開處理；也指明毋須等待工程獲批撥款，也可進行收地及發放補償。這些修訂看到政府「敢擔當」，矢志解決老大難的問題，不單有助縮短程序，加快解決土地短缺和建設工程滯後的問題，亦令受收地影響的人士，早日得到補償或援助。

最後，我想特別一提原草案中的16AA條，原本政府希望加入條文，容許政府在收地後可以更改作為其他公共用途，引發不少聲音，擔心政府濫用程序，影響私有產權。在審議過程中，我要求政府澄清，原有法例是否已賦予政府足夠法定權力，更改用途而不削弱受《基本法》保障的私有產權，若答案是肯定，根本毋須添加條文，避免節外生枝，最後政府「夠果斷」抽走條文，筆者必須對政府從善如流表示讚賞。

冀維持改革動能 重拾典範地位

是次修訂工作，不單展示了完善選舉制度的優點，亦讓我們乘着「愛國者治港」的潮頭，為香港重新發力跨出重要一步。我們還有不少工作在前頭，筆者期待政府能維持改革動能，繼續有如今次修訂，與立法會良性互動協作，令香港在建設新都會、在改造舊城區、在提升交通運能、在強化基建承載力，各方各面都能夠重拾世界級的典範地位，為香港發展「8大中心」奠下穩固之基礎。

▲ 作者認為，今次有關城市規劃及土地條例修訂工作，體現行政立法「敢擔當、夠果斷」共建香港的力量與價值。（資料圖片）