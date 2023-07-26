  • 30°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 02:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府敢擔當 行政立法攜手拆牆鬆綁

評論 2023/07/26

分享：

分享：

立法會日前三讀通過《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，草案牽涉範圍廣泛、篇章繁雜、技術含量極高，審議過程觸及無數的條文細節修訂，筆者作為草案委員會委員之一，近距離親歷政府在整個審議過程中準備充足，虛心聆聽，從善如流，更積極考慮了外界憂慮、接納了筆者建議，擔當、果斷撤回了《收回土地條例》第16AA條修訂等建議，避免節外生枝，讓草案更順利獲得公眾、專業團體及議會支持，全面體現現屆政府與立法會建設性互動的良好結果。

香港規範城市規劃及管理系統，始於1939年訂立的《城市規劃條例》，香港城市建設的質量與速度具備，更一度是周邊地區爭相學習的對象。

維護公眾參與權 勿拆「主力牆」

隨着香港發展，相關的不少規管經歷從無到有、從有到好、從好到精細、再演變至從精細到累贅，形成一個系統縱橫交錯、程序反覆交疊、權責糾結相纏，部門在執行時又可在平行宇宙間各自各地馳騁的狀況。面對上述長期的困局及社會廣泛的訴求，現屆政府矢志並迅速落實壓縮相關法定發展審批程序的政策，提出了是次的修訂工作。

行政立法機關在審議修訂的整個過程中，一直堅持拆牆鬆綁，是要拆除一些妨礙有效率地解決土地房屋問題的不必要間隔和屏障，以消除因發展停滯不前而產生的不公義情況，絕對不能拆掉維持一個公平、公開、公正制度的「主力牆」，而維護公平公正的程序、公眾知情權及參與權，以及保障私有產權，更是行政立法機構的共同價值。

今次修訂工作，在多方面體現相關共同價值，更體現了行政立法「敢擔當、夠果斷」共建香港的力量與價值！

首先，公眾參與是法定城規程序中的重要環節，上屆政府在初步諮詢過程中，就改動法定圖則，將原有最多3次的申述減為一次，並全面取消申述公聽會，只處理書面陳述。

今屆政府提出的原草案，重新保留申述公聽會，申述仍為一次，但為進一步解決公眾和專業團體憂慮，政府決定修訂原草案，在申述公聽會外，接納進一步的書面申述，既保留合理的公眾參與程序，亦避免重複論述。

城市規劃修訂 從善如流減爭拗

第二，規劃發展流程冗長重要原因之一，是政府沒有嘗試讓不同程序同時進行。以往在制定規劃圖期間，時常出現爭拗不斷、相互拉扯的情況，待土地用途麈埃落定才開始收地，收地以後才開展工程，到工程完成時已趕不上社會需求。

《城市規劃條例》管的是用途，而非工程，故修訂闡明未有法定規劃圖也可進行填海工程；更澄清在「公共用途」的範圍，可以包括道路、排污設備或鐵路工程所需的土地，而毋須分開處理；也指明毋須等待工程獲批撥款，也可進行收地及發放補償。這些修訂看到政府「敢擔當」，矢志解決老大難的問題，不單有助縮短程序，加快解決土地短缺和建設工程滯後的問題，亦令受收地影響的人士，早日得到補償或援助。

最後，我想特別一提原草案中的16AA條，原本政府希望加入條文，容許政府在收地後可以更改作為其他公共用途，引發不少聲音，擔心政府濫用程序，影響私有產權。在審議過程中，我要求政府澄清，原有法例是否已賦予政府足夠法定權力，更改用途而不削弱受《基本法》保障的私有產權，若答案是肯定，根本毋須添加條文，避免節外生枝，最後政府「夠果斷」抽走條文，筆者必須對政府從善如流表示讚賞。

冀維持改革動能 重拾典範地位

是次修訂工作，不單展示了完善選舉制度的優點，亦讓我們乘着「愛國者治港」的潮頭，為香港重新發力跨出重要一步。我們還有不少工作在前頭，筆者期待政府能維持改革動能，繼續有如今次修訂，與立法會良性互動協作，令香港在建設新都會、在改造舊城區、在提升交通運能、在強化基建承載力，各方各面都能夠重拾世界級的典範地位，為香港發展「8大中心」奠下穩固之基礎。

作者認為，今次有關城市規劃及土地條例修訂工作，體現行政立法「敢擔當、夠果斷」共建香港的力量與價值。（資料圖片）

撰文 : 林筱魯 立法會議員

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

AI擴商業應用 須具專業知識懂人性
今日
AI擴商業應用 須具專業知識懂人性
質量並重 全面評估管治效能
今日
質量並重 全面評估管治效能
行政立法配合 維穩更需善治
2023/07/25
行政立法配合 維穩更需善治
內地經濟循環受阻 當前最大風險
2023/07/25
內地經濟循環受阻 當前最大風險
為何中央港澳辦承擔這6項職責？
2023/07/24
為何中央港澳辦承擔這6項職責？
立法會 完善選舉制度 收回土地條例

上一篇文章

質量並重 全面評估管治效能

下一篇文章

AI擴商業應用 須具專業知識懂人性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？