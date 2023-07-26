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AI擴商業應用 須具專業知識懂人性

評論 2023/07/26

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人工智能（AI）工具ChatGPT風靡全球，簡單比喻它是一個「智能圖書管理員」，當用戶找資料時可以向它查詢，它便會跟據用戶的查詢（提示），利用其背後圖書庫的內容，理解分析之後給出答案。

不言而喻，「智能圖書管理員」必須博學多才，這要素與圖書館藏書的質量息息相關。再者，管理員對用戶背景的認識亦很關鍵，會直接地影響它的分析能力，以至它回答和服務的水平。

技術上ChatGPT的系統設計主要分為兩部分：第一部分是底層的「生成式預訓練轉換」（GPT），它是一個利用大語言模型（Large Language Model，LLM）技術建造而成的「知識庫」，借用以上比喻這就是圖書館；第二部分是上層的用戶對話（Chat）介面層，它是一套利用「對話系統」（Dialogue System）技術而建的「聊天機械人」，亦即是上述「智能圖書管理員」之介面。

網上下載的ChatGPT是一個通用系統，適合解答一些簡單非專業的提問，答案往往只是泛泛而談。然而，當ChatGPT投入商業應用時，系統必須先作優化。

ChatGPT增強知識庫 二次訓練

首先，在底層做好「定制化」（Customisation）工作，加強「知識庫」中的領域知識（Domain knowledge）；然後對介面層進行「個人化」（Personalisation），利用增強專業的知識庫進行系統二次訓練。例如醫療ChatGPT應用系統需要大量與醫療相關的數據（圖書），才能有效地解答「病人」的提問。二次訓練採用「人類反饋強化學習」（Reinforcement Learning from Human Feedback，RLHF）算法來增進訓練效率。簡單而言RLHF是一個「機器導師」，它主動向ChatGPT發出一系列與目標領域相關的「提示」，然後把ChatGPT生成的答案交給領域專家進行校對，從中學習，並適當地增潤「知識庫」內容。

判斷用戶對話 從中獲取「意圖」

下一步AI工程師要提升系統的對話能力，以及服務水平，目標是建立一個「用戶友好」（User Friendly）的「對話機械人」。這一步牽涉到系統實時識別用戶的「個性」（Persona）及提問的「意圖」（Intent）。如果系統預先已知到用戶的身份，它可以透過「知識庫」獲取他的背景資料，但這方法只適用於現有用戶。面對新用戶，系統便會採用「分類」（Classification）算法，推測他的「個性」。例如若然系統從「知識庫」中發現某用戶經常和筆者一起發論文，那麼他極大可能是一位人工智能專家。

判斷用戶在對話中的「意圖」的任務，例如一個客戶對一個議題的傾向（如他支持民主黨或是共和黨），需要充分利用「自然語言處理」（NLP）技術，分析對話上文下理（Context），從中獲取用戶「意圖」。

新工種「提示工程」 優化設計使用

今年2月一則新聞報道《Google AI聊天機械人「答錯問題」母公司股價蒸發千億美元》，所牽涉的AI系統是建基於與ChatGPT功能類似的Google Bard「大語言模型」，事件引起全球關注，質疑ChatGPT的可靠性。

問題關鍵出現於用戶所發的「提示」（Prompt）之準確性，道理很簡單，若然輸入問題出錯，系統又怎可能輸出正確的答案呢？因此，職場近期出現了一個新工種「提示工程」（Prompt Engineering），專責優化「提示」的設計和使用。實際上，非專家或無目標的用戶發「提示」難以一次便獲得滿意的答案，一般要多輪發問，要減少發問次數，ChatGPT會引導用戶如何提示，這行為同樣需要系統清楚地了解用戶的「個性」和「意圖」。

作者認為，當ChatGPT投入商業應用時，系統必須先作優化。（法新社資料圖片）

撰文 : 黃錦輝 立法會議員、香港中文大學工程學院副院長（外務）、香港專業及資深行政人員協會副會長

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