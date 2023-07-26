Spotify Premium方案 港月費加10元 行政人員版 2023/07/26 分享： 分享： 繼Apple Music和YouTube Music宣布加價後，另一串流音樂巨頭Spotify近日亦宣布，將提高多個地區的「Premium」無廣告方案月費。 加價措施將覆蓋英國、美國、香港、新加坡等逾 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 今日 美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 2023/07/25 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 意車企擬夥三星SDI 在美再建EV電池廠 2023/07/25 意車企擬夥三星SDI 在美再建EV電池廠 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 2023/07/24 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 2023/07/24 台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 香港 音樂 串流 Spotify 英鎊 美元