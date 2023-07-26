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美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病

行政人員版 2023/07/26

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為更好地診斷和治療精神和神經疾病，美國的艾倫研究所藉AWS旗下技術，建立「腦知識平台（Brain Knowledge Platform）」。

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欄名 : 科技新知

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