美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 行政人員版 2023/07/26 分享： 分享： 為更好地診斷和治療精神和神經疾病，美國的艾倫研究所藉AWS旗下技術，建立「腦知識平台（Brain Knowledge Platform）」。 腦知識平台的重點，是啟動一項為期5年、由AWS人工智能（AI ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Spotify Premium方案 港月費加10元 今日 Spotify Premium方案 港月費加10元 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 2023/07/25 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 意車企擬夥三星SDI 在美再建EV電池廠 2023/07/25 意車企擬夥三星SDI 在美再建EV電池廠 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 2023/07/24 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 2023/07/24 台積電美廠人力荒 量產4奈米延至2025年 美國 治療 人工智能 機器學習 AWS