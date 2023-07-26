全港最大Market Place進駐圍方 連串開幕優惠＋搜羅逾200款咖啡＋粉紅玫瑰珊瑚菇

最近大圍圍方開幕好熱鬧，公關姊妹同黛安講，連全港最大嘅Market Place亦進駐其中，店內精選逾1.3萬款新鮮食材及環球優質貨品，仲有大型咖啡專區及多款酒類飲品、市面少見嘅高級韓牛、本地農場種植嘅粉紅色玫瑰珊瑚菇、Urban王牌牛角蛋糕等。

其中咖啡款式已超過200款，包括Market Place獨家推出比利時直送嘅Belmio膠囊咖啡、精選嘅阿拉比卡（Arabica）和羅布斯塔（Robusta）咖啡豆等。即日起至8月3日，店內更設有UCC咖啡試飲體驗。

另外，即日至7月30日亦有The Coffee Academics咖啡試飲體驗，咖啡迷千祈唔好錯過呀。

店內亦有唔少開幕優惠，例如即日至10月31日，全綫紅酒、白酒、汽酒或香檳買6支可享85折優惠；即日至8月18日，買清酒滿$250亦有8折；今個周末仲有品酒會，本周六、日（29至30日）上午11點至下午7點，顧客可以到圍方分店品嘗Wynns多款美酒；yuu會員亦有限定優惠，8月3日前會員喺店內購物滿$200，可以賺取5x積分，大家預留時間去掃貨喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 這裏有逾200款咖啡款式

▲ 皇牌牛角蛋糕

▲ 3款珊瑚菇種植屋