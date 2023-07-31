順豐供應鏈　物流科技增值客戶體驗　以創新科技照顧端對端需求

▲ 豐豪供應鏈（香港）有限公司董事總經理黃代森表示順豐供應鏈致力推動可持續的供應鏈發展，為香港物流業及綠色供應鏈出一分力。

香港經濟日報企業大獎2023：傑出供應鏈物流服務企業

物流業是香港傳統的四大經濟支柱，為了維持香港作為傳統物流樞紐的優勢，本地物流業積極發展物流科技。豐豪供應鏈（香港）有限公司（下稱順豐供應鏈）便以專業經驗，成就專業，引進物流科技，優化服務，致力為客戶提供優質供應鏈解決方案，滿足各行各業的企業物流需求。順豐供應鏈更在香港經濟日報企業大獎2023中獲頒「傑出供應鏈物流服務企業」獎項，印證了他們在供應鏈及倉庫營運方面的努力和貢獻。

豐豪供應鏈（香港）有限公司董事總經理黃代森感謝香港經濟日報及評審對順豐供應鏈服務水平的肯定：「未來我們會繼續探索創新科技，透過自動化、智能化的應用，推動可持續的供應鏈發展，為香港物流業及綠色供應鏈出一分力。」

▲ 豐豪供應鏈（香港）有限公司香港及澳門地區財務執行官徐翠麗在香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清手中接過獎項。

作為領先的供應鏈服務企業，順豐供應鏈在物流業擁有超過30年物流經驗，服務超過400個國際品牌客戶，涵蓋生命科學與醫療保健、高科技及維修物流、零售和航空業等不同專業領域。順豐供應鏈近年更積極創新，引入物流科技優化服務及營運效率。

不同的行業對物流服務各有要求，順豐供應鏈多年的經驗讓他們能夠以客製化的方案滿足客戶的需要。黃代森以生命科學與醫療行業為例，無論是醫療設備、非處方藥物的存放、二次包裝及配送，都需要嚴格及特殊的品質及合規要求：「我們的倉庫符合多項國際標準認證，例如《藥劑業及毒藥條例》批發商牌照、《藥劑業及毒藥條例》製造商牌照，亦配備無塵室及冷藏庫等設施，能夠保證倉儲品質，為客戶提供度身訂造的方案，滿足客戶在生命科學及醫療上的供應鏈需求。」

▲ 順豐供應鏈能夠為客戶提供客製化的方案滿足其需要。

善用優勢 運輸網絡覆蓋全球



香港地理位置優越，與內地往來的交通網絡發達，口岸設備完善，亦有一流的運輸基礎設施，以及連接世界各地的廣泛運輸網絡，無論是與外國或內地進行跨境物流運輸均有優勢。配合特殊關稅區地位及自由貿易環境，令香港成為國際商貿中心及物流樞紐。

順豐供應鏈積極發揮香港的物流優勢，倉庫選址鄰近機場、貨櫃碼頭及內地關口，強大的倉庫及配送網絡，支援不同類型的物流需求。順豐供應鏈的母公司順豐集團擁有中國最大、全球前列的貨運航空公司且為中國航空貨運最大貨主，營運貨機數目達97架，幫助客戶輕鬆與全球各地緊密聯繫。黃代森補充：「針對進出口關務，我們亦會提供報關諮詢及海關申報服務等，支援客戶的跨境業務需求。」

而在配送服務方面，順豐供應鏈支援本地派送，同時配備中港跨境車隊，配合其總部和母公司在內地的強大配送網絡，發揮協同效應。順豐供應鏈的總部設於上海，在內地核心城市運營管理的站點超過200個，擁有和管理的倉庫面積超過1,180萬平方呎，同時營運管理超過1.2萬合作車輛，運輸網絡覆蓋300多個城市。而母公司順豐集團的國內服務網絡亦覆蓋全國超過3,200城市和地區。「香港區方面，我們共有7個倉庫，總面積超過130萬平方呎，同時提供不同的倉庫類型，支援本地的多元化供應鏈及倉儲服務需求。總部和母公司的支持更有助我們以豐富的經驗及資源，滿足客戶多樣化的需求，透過資源共享，為客戶提供更加高效可靠的供應鏈及物流服務，提升本地市場的競爭力。」

▲ 順豐供應鏈能為企業客戶提供高效的本地配送及中港跨境運輸服務。

自主研發 一站式平台提升競爭力



香港特別行政區政府大力推動物流業，鼓勵及支持物流業透過科技應用提升效率。順豐供應鏈早前亦得到政府「第三方物流服務供應商資助先導計劃」的資助，用作物流科技發展，提升競爭力及生產力。黃代森表示：「數碼化、智能化轉型是我們發展的重要里程碑，我們將進一步擴大創新團隊及自主研發能力，投資軟硬件發展，讓公司達致數碼化、智能化及自動化，並且建立一站式核心營運平台，按不同客戶需求，提供高效、極具彈性的管理服務。」

在倉庫管理方面，順豐供應鏈已經引入了倉庫智能機械人（AMR）、機械人流程自動化（RPA）以及倉庫管理系統（WMS）。三者互相配合，大大節省人力成本、工作效率及準確度，有助提升業務效率及客戶滿意度。

▲ 順豐供應鏈採用倉庫智能機械人後，節省了人手及增加倉庫儲存空間。

「倉庫智能機械人能夠24小時運作，有助減少執貨工人數目，節省50%人力成本，提升3倍工作效率。同時，採用機械人的操作，令倉庫貨架可密集排列，增加儲存空間，降低客戶倉儲及營運成本。」至於機械人流程自動化，則是由軟件機器人接手枯燥且重複的手動工作，實現零差錯和高度自動化，降低60%人力成本之餘，較人手快32倍、數據精準性亦達至100%。

同時，順豐供應鏈更透過倉庫管理系統，提供穩健的質量管控，減低貨品損失或損壞的機會，達到超過99%的庫存準確性，減少約20%至40%工作量，提高倉庫生產率，降低勞動成本。

順豐供應鏈更因應客戶的需要引入不同的物流科技。黃代森續舉例，他們特別在機場的倉庫應用無綫射頻辨識技術（RFID），能夠快速識別貨物的位置，特快完成出貨指令，滿足客戶高時效性的物流需求。「透過RFID取代貨物外的條碼，在入庫和出庫時，員工不再需要逐一掃瞄原先貨物外的條碼，既縮短行政時間，並且更準確地進行貨物識別。RFID可以提供即時的貨物資訊，有助倉庫管理員輕鬆追蹤及管理大量的貨物，令倉庫管理更加透明化。」

▲ 順豐供應鏈因應客戶需要，在機場的倉庫引入無綫射頻辨識技術，優化追蹤及管理大量貨物的流程。

完善端到端服務 支援零售業轉型



順豐供應鏈為客戶提供完整的端到端服務，涵蓋原材料採購、生產、倉儲、運輸到進口清關以及最後一公里配送。以大眾最為熟悉的快速消費品和零售行業為例，順豐供應鏈能夠為香港及澳門市場提供多元零售支援方案，包括綫上、直接到店及O2O（Online-to-Offline）服務，支援全通路零售業務，從倉儲、分揀及執貨、送貨、補貨都一手包辦。

近年消費模式的轉變，除了傳統在門市、分銷商等銷售平台以外，網購的普及亦令零售品牌有更多將產品直接銷售給消費者的渠道。順豐供應鏈同時支援B2B和B2C的配送服務，從倉庫出發，助客戶運送貨品至配送中心、商場、百貨公司、零售門市，以及送貨上門給消費者。

零售業的客戶往往需要處理大量零碎的消費者訂單，順豐供應鏈的一站式智能管理平台，能夠讓客戶輕鬆了解所有訂單狀態及完成訂單管理。「客戶在任何時間、地點、設備，也可以獲取實時訂單狀態，對於營運進度一目了然。同時，我們亦支援電子簽收，提供多個貨到簽收方法，包括二維碼確認、應用程式電子簽收等，方便客戶在後台查閱電子簽收的證明。」順豐供應鏈透過全面的倉庫管理系統，提供可靠的倉儲及庫存管理，為客戶減少營運壓力，同時為消費者帶來優質的消費體驗。

▲ 順豐供應鏈支援零售業轉型，從倉儲、分揀及執貨、送貨、補貨都一手包辦。

採用節能減碳措施 流程數碼化推動可持續發展



近年企業愈來愈重視環境、社會及管治（ESG）議題，順豐供應鏈亦不例外。黃代森表示：「我們重視企業社會責任，致力打造可持續發展的物流供應鏈服務，希望能夠以身作則，通過營運上的優化與升級，持續節省成本及提升服務效率，為物流行業帶來正面影響。」

順豐供應鏈在日常營運中積極推動自動化，打造一站式核心營運管理平台（Smart Platform），同時配合透過倉庫管理系統（WMS）、訂單管理系統（OMS）、運輸管理系統（TMS）、可視化平台（Connected View）等，把所有營運流程數碼化，優化資源分配，減少浪費。而在推動數碼化的過程亦減少了日常營運的用紙量約30%。

▲ 順豐供應鏈將營運流程數碼化，優化資源分配，減少浪費及用紙量。

同時，順豐供應鏈在辦公室及倉庫推行各項節能措施，包括改用LED T8 燈照明、設置空調系統監控等，每年更響應「地球一小時」熄燈活動。在物流運輸方面，順豐供應鏈與配送夥伴合作，引入新能源電車（EV）進行配送服務，並以此為目標，將會陸續替換其他貨車為新能源貨車，減少碳排放。

未來，順豐供應鏈會在營運中加強應用自動化和機械人科技，深入研究物聯網（IOT）、人工智能、機械學習等科技，支援供應鏈數碼化智能化。「我們期望推進可持續的供應鏈發展，透過自動化、智能化，優化供應鏈及倉庫營運，持續節省成本及提升服務效率，結合創新、現代科技、符合環境和社會效益的供應鏈方案為目標，為香港物流業及綠色供應鏈作出貢獻。」

▲ 順豐供應鏈採用新能源電車，減低運輸過程的碳排放。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



(特約)