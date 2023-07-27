生產力局　人工智能成大勢所趨　裝備未來技能提升競爭力

香港經濟日報企業大獎2023︰傑出企業培訓機構

2023年對香港企業是充滿挑戰的一年，不但要面對疫情後經濟緩慢復甦，還要面對人才流失的問題。加上近年人工智能（AI）的崛起，有獵頭公司公布《2023年度本港薪酬指南》，表示本港資訊科技人才持續供不應求，迫使企業加速利用AI相關技術替代人手，令與AI相關的知識成為最炙手可熱的技能。有見及此，生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，生產力局轄下的生產力學院一直提供綜合化及高增值的培訓服務，為企業員工裝備未來技能，藉以提升企業競爭力。

生產力學院響應政府的《香港創新科技發展藍圖》，致力從各階段培育創科人才。馮嘉寶引述調查指未來5年將有超過80萬個職位受影響，AI或會取代更多職位，甚至文職人員。她鼓勵各企業員工應積極「Reskill & Upskill」裝備自己，管理層自身也應該提升數碼技能及科技知識，為未來發展作出部署。



定期更新課程 迎接數碼時代



生產力學院的課程涵蓋「未來技能」框架下的數碼及管理技能，包括網絡安全、雲端技術、數碼營銷、智慧物流及數據管理等。以「軟硬兼施」的模式，讓企業員工加強與科技相關的知識和技能，同時提升個人成長思維，包括溝通及協作技巧、可持續發展等與管理相關的軟技能。馮嘉寶說︰「隨着市場趨勢及職場的需求改變，學院會定期更新『未來技能框架』，最新的元素包括ESG、NFT、Web3.0等都包括在內，讓學員從技術及思維上裝備自己，為迎接數碼時代做好準備。」同時，生產力學院協助政府部門、公營機構及各大小企業設計培訓計劃，針對不同企業需要，為他們度身訂造不同的培訓內容。

馮嘉寶表示︰「我們明白上班族生活繁忙，因此推出『vLearn 網上學習平台』，提供網上bite-sized video及互動的學習內容，讓員工隨時隨地增值自己。而且網上課程以廣東話為主，題材圍繞本地商業案例及趨勢，切合香港企業需要，助企業員工在數碼時代保持競爭力。」除未來技能外，企業也很重視團隊關係，生產力學院推出「Play 4 Performance」系列將培訓遊戲化，以遊戲方式提升個人邏輯思維能力和團隊成員的默契，加強團隊合作精神，大大提升成效。

此外，生產力學院又提供免費午間學習系列「Lunch & Learn」，每月有不同主題，讓企業員工掌握最新科技資訊及應用、軟技能知識等。包括最新最熱門的ChatGPT、Generative AI等，吸引了各大小企業員工參與，反應熱烈。



與業界緊密合作 提供學費資助培訓



馮嘉寶深明要達到最佳的培訓成效，必須與業界緊密合作。除了提供各樣創新、高科技和高增值的培訓服務外，生產力學院會定期舉行不同形式的研討會及交流活動，如HR Transformation、HR x L&D Mixer、知創企業家網絡等，促進行業間的交流和合作，了解人力資源發展的最新趨勢及行業痛點，藉以協助企業制定合適自身發展的人力資源戰略以提高管理水平。去年，生產力學院舉辦超過1,000場綫上綫下培訓活動，協助多達38,000名學員迅速掌握嶄新科技及管理知識，提升數碼知識及軟技能，創優增值。

據統計，生產力學院課程的質素及滿意度高達9成。而課程主任更會透過不同的交流活動與企業客戶建立良好關係，了解公司培訓需求，制定內容及學習目標，協助員工持續學習和進步。馮嘉寶表示，有見不少中小企因培訓課程開支而卻步，生產力學院是「再工業化及科技培訓計劃」（RTTP）核心課程提供者，每年提供逾150多個RTTP認可培訓項目，範圍包括大數據分析、項目管理、元宇宙系列等，合資格學員最高可獲得2/3學費資助，大大減低培訓成本。



培育科技人才 推動本地創科發展



在未來職場上，科技是非常重要的一環。政府近年亦積極加強創科發展，國家《十四五規劃》支持香港成為國際創新科技中心，而人才是推動創科的關鍵因素之一。生產力學院為本地企業提供多元化的課程，涵蓋數碼科技及軟技能等範圍，配合完善的場地、先進的器材及經驗豐富技術團隊支援，加強培訓成效。馮嘉寶期望，生產力學院繼續與時並進，為企業及大眾提供各類培訓服務，壯大香港科技人才庫。



香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）