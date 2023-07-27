北部都會 明日大嶼 土地稀缺 此情不再

7月13日立法會通過了2022年發展（城市規劃，土地及工程）草案，此草案在2022年12月9日才刊憲首讀，經過6個月時間就能通過，效率比過去高很多！此法憲包含城市規劃、土地回收、填海造城、鐵路工程等主

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