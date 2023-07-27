北部都會 明日大嶼 土地稀缺 此情不再 地產版 2023/07/27 分享： 分享： 7月13日立法會通過了2022年發展（城市規劃，土地及工程）草案，此草案在2022年12月9日才刊憲首讀，經過6個月時間就能通過，效率比過去高很多！此法憲包含城市規劃、土地回收、填海造城、鐵路工程等主 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 獅城狂加外國人買樓印花稅 是一種姿態 2023/07/26 獅城狂加外國人買樓印花稅 是一種姿態 疫後新常態 購物天堂何去何從 2023/07/25 疫後新常態 購物天堂何去何從 積極搶人才 樓市生力軍正在形成 2023/07/25 積極搶人才 樓市生力軍正在形成 加拿大寬移民政策 影響港樓需求 2023/07/24 加拿大寬移民政策 影響港樓需求 一手銷情 未達目標 放手減辣 難掀炒風 2023/07/20 一手銷情 未達目標 放手減辣 難掀炒風 世紀21 李峻銘 新界北 前海 施政報告 大灣區 香港 新界