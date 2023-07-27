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吾非狀元

副刊版 2023/07/27

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香港中學文憑考試（DSE）放榜，四「狀元」新鮮出爐，其中三人表白選擇醫科，跟往年情況不相伯仲，為「狀元」們高興的同時，也為醫學界慶幸有優秀人才加入。

惟問，為何該等考獲七科5**「狀元」會選擇醫科？是因他們明白杏林助人之道？還是只因有能力去選擇社會上備受追捧的職業？

醫科是科學學科，懂得唸書是根本要求，但也不需要甚麼特別天資，只要努力、只需有邏輯思維，便能勝任，加點記憶力可能事半功倍。但因希望唸醫人數眾多，揀選門檻因此而被提高，一旦進入醫學院後，「狀元」不「狀元」其實分別不大。

醫生絕對不是「狀元」材料，連「狀扁」也不是。單是那科「中國語文」便定不能奪星，甚至連及格也成疑（讀者可從文章領略一二）。還記得中四離港時，最高興是從此不用再上中文課。在美加要先在大學唸預醫科項目（Pre-Medical），以大學成績申請讀醫學院，醫生成績當然不錯，但絕非香港所謂「狀元」水平。

行醫四十載，吾非「狀元」，但略有所成。結論是唸書成績不太重要，唸書這根本功夫只能增長知識，更重要是懂得臨床如何運用知識和技巧。醫學院主要訓練學生Problem-solving Skills（解決困難能力），這涉及邏輯和思考方法，香港DSE狀元們在這方面並非有一定優勢。

說到最後，最重要還是一顆助人之心，願意視病人好處高於個人好處，恐怕DSE未能評核這點。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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