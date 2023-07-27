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一對靚耳

副刊版 2023/07/27

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望面知健康，中醫診斷一個人的狀態，首要是望聞問切的望。那望甚麼呢？面上的五官、頭髮、四肢，骨格、皮膚，都反映五臟六腑和情緒，所以要望得仔細，包括形狀、顏色和氣色。除眼睛外，我特別留意耳朵，那是很多人經常忽略的地方。耳朵其實透露很多信息，且此處甚少整容，所以無得掩飾、無得呃。《黃帝內經靈樞．口問》寫道：「耳者，宗脈之所聚也」，耳為全身經絡分布最密的地方，耳朵上有二百六十個穴位，耳朵二百個、耳背六十個，耳朵尤其與腎和肝膽最為密切，故此，看一個人的耳朵，已大概反映其健康的精氣神狀態（腎）和情緒（肝）。我特別喜歡望見耳「靚」之人，到底何謂「靚」？必須符合以下七個條件：

一、耳肉厚而飽滿；二、耳形圓、大、長，不起角／不尖削／不巖巉；三、有耳珠；四、耳貼腦；五、耳的輪廓分明、但內耳廓骨不會凸過外耳輪；六、左右形狀高低對稱；七、正常顏色應是微黃肉色帶紅潤。有耳若此，是為福相。看佛教的佛像或唐卡，莊嚴寶相其中之一個重要特徵，就是有一雙這樣的耳朵（當然佛像耳朵的長度不會在普通人身上見到）。我認識的朋友當中，人生過得比較身心健康、生活又愜意的，都有一雙靚耳。

中國相學裏，一雙靚耳也是福壽雙全的象徵，這是有根據的，不是迷信，是很多前人久經觀察眾多人的相貌，跟其健康及命運之關係所得出來的智慧，只不過沒有運用西方empirical思維，要用數據去「證明」甚麼相格與甚麼問題有一個statistically-significantly的correlation而已。但不見得人生甚麼事下下都要依賴一堆統計數據的證明，才可領受前人的人生智慧。從中醫角度切入，就可解釋為何某些相格是「福相」，皆因「相」是表徵，可反映更內在的身體、精氣神和情緒狀態。（明日續談）

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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