政治局布局下半年經濟工作 對港啟示

周二（25日）內地和香港的所有媒體都刊登了一條重要新聞：中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

中國作為世界第二大經濟體，也是世界主要經濟體當中增長最快的一個，連年來對世界經濟增長貢獻超過30%，對世界各經濟體的影響愈來愈深。中央政治局每到半年和年終對經濟形勢的分析和布局，歷來是觀察中國經濟走向的「風向標」，不僅國內高度關注，世界各經濟體以及世界銀行等權威機構也高度關注。

習近平在會上作了重要講話，本次會議對今年下半年經濟工作作出7個方面的部署，釋放了中國經濟發展的諸多訊號，其中有些方面與香港聯繫緊密。

3年疫情結束後，世界經濟恢復增長依然艱難，而中國經濟恢復增長明顯領先，香港經濟復常很大程度上取決於內地。那麼，中央政治局布局下半年經濟，帶給香港甚麼啟示呢？

「長期向好」 利港穩經濟大盤

中央政治局會議對當前經濟形勢做出判斷，認為「國民經濟持續恢復，總體回升向好」，但「國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻。」會議同時指出，「疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。我國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。」

今年上半年，中國經濟增長5.5%，其中第二季增長高達6.3%。第二季的增速已經恢復到疫情前6%至6.5%的「合理區間」，這說明中國經濟的韌性和潛力是非常大的。

中央對經濟恢復增長的認識十分清醒，一是指出「波浪式發展、曲折式前進」；二是指出了4個方面的挑戰，最終判斷是「長期向好」。也就是說，短期有困難，長期仍樂觀。

這對於香港來說是一個利好消息。香港是外資進入內地和內地企業走向世界的通道。如今，美國、歐洲、日本等發達經濟體的增長徘徊在3%以下，有的甚至在1%以下，香港經濟增長的最大動力來自內地。從今年上半年的情況看，雖然美歐的某些政客整天在喊對華「脫鈎」、「斷鏈」，現在改稱「去風險」，但這些經濟體的企業對華投資繼續增加；中國企業「走出去」雖遇重重阻礙，但雄心不減，依然努力開拓國際市場。

「引進來」和「走出去」兩股力量疊加，令香港的「通道」優勢可以繼續保持，香港在為各方提供優質服務的過程中，可以做大做強金融、貿易和航運等行業，從而穩住香港的經濟大盤。

「消費拉動」 促港吸引內地遊客

中央政治局會議指出，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。

投資、消費、出口被長期視為拉動經濟增長的「三駕馬車」。這次中央政治局會議特別強調，「發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用」，把消費提到了更重要的位置。而且，「消費拉動」的指向性非常明確。

「通過增加居民收入擴大消費」，意味着中央會在增加居民收入上採取措施。就業是增加居民收入的最直接、最現實的做法，預計推動就業的惠民政策將會落地。此外，針對中小企業的減稅降費，預計還會醞釀新的政策。

織牢社會保障安全網也可看成是一種「隱性收入」，在社會保障愈來愈可靠的情況下，居民願消費、敢消費，相信下一步將會在社保上持續加力。

「通過終端需求帶動有效供給」，意味着將會透過消費升級和消費補貼來刺激「終端需求」。會議提出，要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。前不久，國家發改委會出台《關於促進汽車消費的若干措施》和《關於促進電子產品消費的若干措施》，為汽車和電子消費品的「終端需求」加力。最近，各地旅遊景區遊客爆滿，折射出內地文化旅遊消費需求旺盛。從終端發力帶動前端，這一思路的有效性令人期待。

香港作為一個國際化大都市，每年舉辦很多國際性文化、體育盛事，香港也是購物天堂，這些對內地遊客都具有很強的吸引力。內地從終端發力帶動消費，這一思路啟示香港，應打造新的文化旅遊消費場景、提升服務水平，吸引更多內地遊客來港消費。

發展人工智能 港可大顯身手

中央政治局會議指出，要大力推動現代化產業體系建設，加快培育壯大戰略性新興產業、打造更多支柱產業。要推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，促進人工智能（AI）安全發展。

數字經濟已經成為全球增長的關鍵動力，而AI的高速發展大大加速了數字經濟發展的進程。國家發展AI，香港大有可為。

其一，香港具有科研和人才優勢。香港有5間大學位列全球前100名，這些大學在AI和大數據等領域的科研能力十分強大，擁有一批AI領域的人才。同時，香港擁有國際科技研發平台的獨特優勢，可以引進內地以及世界各地的科創領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科學合作。

其二，香港具有科技金融的優勢。財政司司長陳茂波日前在「2023世界人工智能大會」上表示，今年3月，香港推出了新特專科技公司上市機制，香港能為從事雲端服務、AI探索的科技企業提供一個便利的融資渠道。

其三，香港具有聯合創新的優勢。粵港澳大灣區建設規劃綱要明確了「廣州--深圳--香港--澳門」科技創新走廊；同時，中央支持香港建設國際創科中心。香港與大灣區城市聯合創新的空間很大，可以為科研產品提供應用場地場景，又可為AI的研發和應用提供強大的技術支撑。大灣區「9+2」城市聯合起來，在AI領域創新，必能爆發巨大能量。

穩住外貿外資 香港應配合施策

中央政治局會議強調，要多措並舉，穩住外貿外資基本盤，並持續深化改革開放的系列安排。這背後有着非常豐富的信息。疫情過後，人們期望經濟迅速恢復，但事實是，世界經濟恢復放緩，全球跨國貿易和投資活動低迷，國際需求逐步疲弱。也就是說，外部環境充滿不確定性。

不確定性很大程度上來自地緣政治的影響。俄烏戰爭爆發至今一年半，仍處於膠着狀態。由於這場戰爭實質上是北約與俄羅斯之間的戰爭，美國和歐洲將意識形態凌駕於經濟規律之上，逼迫許多國家選邊站隊，聯手打壓中俄。在這種背景下，中國的外貿外資已不是一個單純的經濟問題，而是經濟因素和政治因素相互交織的複雜問題，中央將會出台精準有力政策，應對可能出現的風險和挑戰。

此次會議提及「穩住外貿外資基本盤」的發力重點，包括：增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通，支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，精心辦好第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。這說明，中央以中國市場的確定性來對抗外部的不確定性，為外貿和外資企業創造更加穩定和可持續的發展機會。

對香港來說是一個利好消息。轉口貿易在香港的貿易總盤子中佔了很大份額，外貿外資的穩定，利於香港做好轉口貿易，也有利於香港建設國際航空樞紐、參與「一帶一路」建設。這也啟示我們，香港也應主動檢視外貿外資領域的存在風險和挑戰，及早動手「補短板」、「鍛長板」，配合中央的相關政策，共同做好「穩住外貿外資基本盤」的大文章。

中國經濟是一個「大棋局」，中央政治局會議確定抓經濟的重點後，國務院將會陸續出台一系列政策措施，香港各界應聚焦重點，把握與國家政策的對接點，謀劃好下一步香港經濟運行和發展的新策略。

▲ 中共中央政治局日前召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，並由中共中央總書記習近平主持會議。（央視截圖）