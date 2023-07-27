善用「眾包」創意競賽 覓最佳解決方案

企業高管統領和營運一家競爭性機構，很依賴一種特殊卻又無法分類的資源投入--創意，以致往往需要向外部尋求協助。舉例來說，一家公司正在開展一項廣告活動，需要藝術和文字來傳達一些有針對性的信息。若公司缺乏內部資源有效處置，在這種情況下，可以使用外部場所（即眾包平台，Crowdsourcing platform）去徵求藝術家和作家的想法，從中摘取精粹念頭，擬出一個優良方案。

通過這個眾包平台，公司可以從廣泛、多樣化的人群中收集想法，不受地域、官僚機構或複雜物流的阻礙。事實上，公司可以通過這個平台，以非常有效的方式完成製作成事過程。

新興商業模式 「電子頭腦風暴」

近年，「眾包競賽」已發展成為一種新興社會互動行為的商業模式，「創意眾包」通過滙集公眾的知識、技能、信息等，據此幫助企業進行新產品設計等，應對瞬息萬變的市場環境。在今天資訊科技時代，信息技術（IT）是創意來源的重要推動者，支持員工在電腦和互聯網上進行在綫的「電子頭腦風暴」（electronic brainstorming）和在綫用戶社區組織此等渠道，去獲取解決問題的想法，而利用IT激盪起智力或創意的一種新興形式，就是「眾包創意競賽」（Crowdsourcing ideation contests）。

換言之，尋求解決方案的公司（下稱「尋求者」）舉辦競賽向外部個人（下稱「解決者」）徵求創意。創意競賽開始時，尋求者發布項目簡介，詳細說明他們的問題和要求、獲勝創意的獎品以及競賽截止日期。尋求者還經常在項目簡介中展示他們喜歡的想法示例，這些稱之為「尋求者範例」（Seeker exemplars）。解決者在求解過程中，亦往往通過範例去推斷尋求者的偏好，而解決者必須在截止日期前生成並提交他們的創意想法，供尋求者考慮。競賽結束時，尋求者選擇他們想要的創意想法，並向相應的獲勝的解決者頒發獎品。

目前，「眾包創意競賽」的發展可謂方興未艾，很值得研究。筆者對此進行了一項研究，去深入了解解決者的構思過程，並研究了「尋求者範例」的不同配置，如何影響解決者的掃描（scanning）、篩選（shortlisting）、和想法選擇（selection of ideas）的定量結果。換句話說，筆者分析了解決者如何：（1）掃描最初的創意想法；（2）選擇一組有前途的想法，並隨後作更深入地追求；（3）最終選擇值得提交的創意想法。

過去有研究表明，尋求者可以動員群眾提出有價值的想法，而創意競賽中的解決者可以為公司無法解決的問題提出解決方案，或者產生可以解決問題的想法；亦有研究表明，通過創意數量來實現提升創意質量的策略，可能是有效的。

「尋求者範例」 或產生反效果

盡管討論求解者在競賽中提交最終創意想法數量的研究非常廣泛，但多只聚焦於最終定量結果方面，而創意想法形成過程的中間定量結果，這方面的實證關注卻很少。需要指出，筆者所指的「中間結果」，是指那些先於並影響構思結束時出現的最終想法的結果。這些中間結果的重要性不容忽視，因為一個人最終所生成的創意想法，取決於由一系列子活動組成的構思過程，例如，求解者產生的創意想法數量（即最終結果），可能會受到其解決方案搜索範圍和「考慮集合」（consideration sets）大小（即中間結果）的影響。

為了研究這些動態，我們設計了自己的創意競賽，這樣便可以在更精細的水平上，觀察競賽參賽者的行為方式。在比賽中，解決者被要求選擇照片來好好搭配一家消費品公司發表的文章，並向一些解決者展示了可能（或可能不）反映公司品味和情感的照片示例，而對另一些解決者沒有顯示任何示例。我們對測量解決者在早期階段的行為特別感興趣。也就是說，他們在選擇最初的照片供其考慮，並確定哪些照片需要更徹底地分析，因為那些需要更徹底分析的照片，可能具有對文章煥發出更多正面貢獻的潛能。

有關研究和統計等細節，不擬在本文詳述，而集中討論研究的結果和應用的啟迪。有興趣的讀者可參考筆者的論文（Seeker Exemplars and Quantitative Ideation Outcomes in Crowdsourcing Contests，刊INFORMATION SYSTEMS RESEARCH Vol. 33, No. 1, March 2022, pp. 265-28）。

在綫實驗的結果表明，當向某些解決者展示範例時，解決者通常會搜索、篩選和/或提交更少的想法。此外，提交較少想法的解決者，通常傾向於提交質量較低的創意想法。因此，筆者這項研究的一個關鍵的見解，是展示了尋求者所提供的範例，在競賽平台鼓勵並且尋求者經常這樣做，可能會對定量構想結果產生負面影響，從而損害創意想法的質量。可以說，這項研究的一個有趣結論是，「尋求者範例」給構思競賽帶來的好處，可導致解決者的搜索空間更小、多樣性更少、所提交的創意想法更少為代價的。

因此，筆者這項研究結果顯示，對於競賽中尋求者向解決者提供「尋求者範例」不一定好，有時甚至會產生反效果。

延競賽時間 獎品更具吸引力

總的來說，研究實驗結果清楚顯示，查看範例照片的求解者，最終產生的創意想法比那些沒有看到示例的求解者要少，且其創意想法的質量較低，這一點足以說明其適得其反效果的一面。

我們建議，平台應直接支持解決者進行想法掃描和篩選活動，這些活動通常在競賽之外進行。平台可以將相關的外部資源與其存儲庫系統集成，以便解決者可以更輕鬆地進行想法掃描。

此外，為了盡量減少或抵銷「尋求者範例」對定量創意構思結果的負面影響，我們建議尋求者設置更長的競賽持續時間，以減少解決者的時間限制，並給予他們更多的時間去產生創意想法。尋求者還可以提供更具吸引力的競賽獎品，以激勵求解者付出更大的努力，並提交更多的創意想法。如今在創意對整體經濟以至企業可持續發展愈來愈重要，通過「眾包創意競賽」來徵求和取得創意想法，也愈來愈多得到應用！

▲ 近年「眾包競賽」已發展成為一種新興社會互動行為的商業模式，通過滙集公眾的知識、技能、信息等，應對瞬息萬變的市場環境。（資料圖片）