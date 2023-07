善用「眾包」創意競賽 覓最佳解決方案

企業高管統領和營運一家競爭性機構,很依賴一種特殊卻又無法分類的資源投入--創意,以致往往需要向外部尋求協助。舉例來說,一家公司正在開展一項廣告活動,需要藝術和文字來傳達一些有針對性的信息。若公司缺乏內部資源有效處置,在這種情況下,可以使用外部場所(即眾包平台,Crowdsourcing platform)去徵求藝術家和作家的想法,從中摘取精粹念頭,擬出一個優良方案。

通過這個眾包平台,公司可以從廣泛、多樣化的人群中收集想法,不受地域、官僚機構或複雜物流的阻礙。事實上,公司可以通過這個平台,以非常有效的方式完成製作成事過程。

新興商業模式 「電子頭腦風暴」

近年,「眾包競賽」已發展成為一種新興社會互動行為的商業模式,「創意眾包」通過滙集公眾的知識、技能、信息等,據此幫助企業進行新產品設計等,應對瞬息萬變的市場環境。在今天資訊科技時代,信息技術(IT)是創意來源的重要推動者,支持員工在電腦和互聯網上進行在綫的「電子頭腦風暴」(electronic brainstorming)和在綫用戶社區組織此等渠道,去獲取解決問題的想法,而利用IT激盪起智力或創意的一種新興形式,就是「眾包創意競賽」(Crowdsourcing ideation contests)。

換言之,尋求解決方案的公司(下稱「尋求者」)舉辦競賽向外部個人(下稱「解決者」)徵求創意。創意競賽開始時,尋求者發布項目簡介,詳細說明他們的問題和要求、獲勝創意的獎品以及競賽截止日期。尋求者還經常在項目簡介中展示他們喜歡的想法示例,這些稱之為「尋求者範例」(Seeker exemplars)。解決者在求解過程中,亦往往通過範例去推斷尋求者的偏好,而解決者必須在截止日期前生成並提交他們的創意想法,供尋求者考慮。競賽結束時,尋求者選擇他們想要的創意想法,並向相應的獲勝的解決者頒發獎品。

目前,「眾包創意競賽」的發展可謂方興未艾,很值得研究。筆者對此進行了一項研究,去深入了解解決者的構思過程,並研究了「尋求者範例」的不同配置,如何影響解決者的掃描(scanning)、篩選(shortlisting)、和想法選擇(selection of ideas)的定量結果。換句話說,筆者分析了解決者如何:(1)掃描最初的創意想法;(2)選擇一組有前途的想法,並隨後作更深入地追求;(3)最終選擇值得提交的創意想法。

過去有研究表明,尋求者可以動員群眾提出有價值的想法,而創意競賽中的解決者可以為公司無法解決的問題提出解決方案,或者產生可以解決問題的想法;亦有研究表明,通過創意數量來實現提升創意質量的策略,可能是有效的。

「尋求者範例」 或產生反效果

盡管討論求解者在競賽中提交最終創意想法數量的研究非常廣泛,但多只聚焦於最終定量結果方面,而創意想法形成過程的中間定量結果,這方面的實證關注卻很少。需要指出,筆者所指的「中間結果」,是指那些先於並影響構思結束時出現的最終想法的結果。這些中間結果的重要性不容忽視,因為一個人最終所生成的創意想法,取決於由一系列子活動組成的構思過程,例如,求解者產生的創意想法數量(即最終結果),可能會受到其解決方案搜索範圍和「考慮集合」(consideration sets)大小(即中間結果)的影響。

為了研究這些動態,我們設計了自己的創意競賽,這樣便可以在更精細的水平上,觀察競賽參賽者的行為方式。在比賽中,解決者被要求選擇照片來好好搭配一家消費品公司發表的文章,並向一些解決者展示了可能(或可能不)反映公司品味和情感的照片示例,而對另一些解決者沒有顯示任何示例。我們對測量解決者在早期階段的行為特別感興趣。也就是說,他們在選擇最初的照片供其考慮,並確定哪些照片需要更徹底地分析,因為那些需要更徹底分析的照片,可能具有對文章煥發出更多正面貢獻的潛能。

有關研究和統計等細節,不擬在本文詳述,而集中討論研究的結果和應用的啟迪。有興趣的讀者可參考筆者的論文(Seeker Exemplars and Quantitative Ideation Outcomes in Crowdsourcing Contests,刊INFORMATION SYSTEMS RESEARCH Vol. 33, No. 1, March 2022, pp. 265-28)。

在綫實驗的結果表明,當向某些解決者展示範例時,解決者通常會搜索、篩選和/或提交更少的想法。此外,提交較少想法的解決者,通常傾向於提交質量較低的創意想法。因此,筆者這項研究的一個關鍵的見解,是展示了尋求者所提供的範例,在競賽平台鼓勵並且尋求者經常這樣做,可能會對定量構想結果產生負面影響,從而損害創意想法的質量。可以說,這項研究的一個有趣結論是,「尋求者範例」給構思競賽帶來的好處,可導致解決者的搜索空間更小、多樣性更少、所提交的創意想法更少為代價的。

因此,筆者這項研究結果顯示,對於競賽中尋求者向解決者提供「尋求者範例」不一定好,有時甚至會產生反效果。

延競賽時間 獎品更具吸引力

總的來說,研究實驗結果清楚顯示,查看範例照片的求解者,最終產生的創意想法比那些沒有看到示例的求解者要少,且其創意想法的質量較低,這一點足以說明其適得其反效果的一面。

我們建議,平台應直接支持解決者進行想法掃描和篩選活動,這些活動通常在競賽之外進行。平台可以將相關的外部資源與其存儲庫系統集成,以便解決者可以更輕鬆地進行想法掃描。

此外,為了盡量減少或抵銷「尋求者範例」對定量創意構思結果的負面影響,我們建議尋求者設置更長的競賽持續時間,以減少解決者的時間限制,並給予他們更多的時間去產生創意想法。尋求者還可以提供更具吸引力的競賽獎品,以激勵求解者付出更大的努力,並提交更多的創意想法。如今在創意對整體經濟以至企業可持續發展愈來愈重要,通過「眾包創意競賽」來徵求和取得創意想法,也愈來愈多得到應用!

▲ 近年「眾包競賽」已發展成為一種新興社會互動行為的商業模式,通過滙集公眾的知識、技能、信息等,應對瞬息萬變的市場環境。(資料圖片)