Android版ChatGPT 下周開放更多地區

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OpenAI開發的人工智能聊天機械人ChatGPT，於5月時率先登陸iOS平台，當時OpenAI就表示很快會推出Android版本。而於昨日，Android版ChatGPT正式登場，不過並非全球同步開

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