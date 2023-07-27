Android版ChatGPT 下周開放更多地區 行政人員版 2023/07/27 分享： 分享： OpenAI開發的人工智能聊天機械人ChatGPT，於5月時率先登陸iOS平台，當時OpenAI就表示很快會推出Android版本。而於昨日，Android版ChatGPT正式登場，不過並非全球同步開 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 2023/07/26 美研究所夥AWS 製人腦地圖治神經疾病 Spotify Premium方案 港月費加10元 2023/07/26 Spotify Premium方案 港月費加10元 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 2023/07/25 專用App開發成本高 Vision Pro普及存變數 意車企擬夥三星SDI 在美再建EV電池廠 2023/07/25 意車企擬夥三星SDI 在美再建EV電池廠 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 2023/07/24 北韓黑客疑入侵美網企 攻擊加密貨幣商戶 人工智能 Android