葉劉搶人才 不想再為政府作嫁衣裳 政治版 2023/07/27 分享： 分享： 政府近期「出招」搶人才，新民黨主席葉劉淑儀亦急需覓人才，加入其政團。她周一在社交平台發布影片，公開招聘學士或碩士畢業生，但卻直言有要求：「不是只想利用我當跑道加入政府」。 新民黨招聘學士碩士生 葉劉有此特 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 網傳或離婚 容海恩速澄清「假的」 2023/07/26 網傳或離婚 容海恩速澄清「假的」 區選12月10日舉行 政黨中人「埋位」 2023/07/25 區選12月10日舉行 政黨中人「埋位」 讀者冀容海恩戰區選 葉劉：要諗諗 2023/07/24 讀者冀容海恩戰區選 葉劉：要諗諗 特首辦宣傳片 市民談政府德政 2023/07/22 特首辦宣傳片 市民談政府德政 議員考察星洲 為何延至11月？ 2023/07/21 議員考察星洲 為何延至11月？ 政治 新民黨 葉劉淑儀 社交平台 教育局 發展局 勞工及福利局 學士 碩士 運輸及物流局