葉劉搶人才 不想再為政府作嫁衣裳

政府近期「出招」搶人才，新民黨主席葉劉淑儀亦急需覓人才，加入其政團。她周一在社交平台發布影片，公開招聘學士或碩士畢業生，但卻直言有要求：「不是只想利用我當跑道加入政府」。

新民黨招聘學士碩士生

葉劉有此特

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