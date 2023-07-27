  • 32°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 04:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵商場「綠遊環『寶』盛夏」 聯乘本地環保創作團隊 回收物料升級變寶

行政人員版 04:00 2023/07/27

分享：

分享：

繼青衣城推出都市農莊後，黛安聽聞，港鐵旗下多個商場喺今個夏天會首度聯乘本地環保創作團隊，推出「Summer Ecoland綠遊環『寶』盛夏」，運用回收環保物料升級再造出唔同主題裝置，及環保回收與自然保育展覽，大家可以一同參與呢個有意義嘅探索之旅。

如青衣城就同環保創作團隊Dreamcubics及&dear合作，打造一個升級海洋世界，場內嘅6米長巨型鯨魚及一系列海洋生物如海龜、企鵝等，都係由回收膠樽及塑膠升級打造而成。德福廣場就同環保機構The Wasted HK合作，透過回收樹木變成樹藝，將「廢柴」升級改造成「夢幻森之谷」，配合燈光效果療癒大家身心。PopCorn則與Gaau1 Up Design Studio及&dear兩大環保藝團合作，以回收膠袋、膠樽等物料打造藝術裝置。

以上各商場喺8月期間仲會準備連串精采活動，包括環保樂器音樂表演、升級再造環保工作坊及流動碎膠機體驗等，畀大家親身參與，及感受循環再造嘅樂趣；詳情可瀏覽商場嘅網頁。

本文轉載自《晴報

青衣城「潛游綠海」

德福廣場「夢幻森之谷」

康城「大自然探索展」

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 建華24 STORAGE 冀年底增至30個據點
今日
建華24 STORAGE 冀年底增至30個據點
八卦名利場 - 信和商場緊貼HOY TV 9月直播亞運精采賽事
2023/07/26
信和商場緊貼HOY TV 9月直播亞運精采賽事
八卦名利場 - 全港最大Market Place進駐圍方 連串開幕優惠＋搜羅逾200款咖啡＋粉紅玫瑰珊瑚菇
2023/07/26
全港最大Market Place進駐圍方 連串開幕優惠＋搜羅逾200款咖啡＋粉紅玫瑰珊瑚菇
八卦名利場 - HIMAWARI向日葵EX洗護髮系列 夏日護髮
2023/07/25
HIMAWARI向日葵EX洗護髮系列 夏日護髮
八卦名利場 - 櫻桃小丸子任港鐵大使 宣傳扶手電梯安全
2023/07/25
櫻桃小丸子任港鐵大使 宣傳扶手電梯安全
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？