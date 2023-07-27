港鐵商場「綠遊環『寶』盛夏」 聯乘本地環保創作團隊 回收物料升級變寶

繼青衣城推出都市農莊後，黛安聽聞，港鐵旗下多個商場喺今個夏天會首度聯乘本地環保創作團隊，推出「Summer Ecoland綠遊環『寶』盛夏」，運用回收環保物料升級再造出唔同主題裝置，及環保回收與自然保育展覽，大家可以一同參與呢個有意義嘅探索之旅。

如青衣城就同環保創作團隊Dreamcubics及&dear合作，打造一個升級海洋世界，場內嘅6米長巨型鯨魚及一系列海洋生物如海龜、企鵝等，都係由回收膠樽及塑膠升級打造而成。德福廣場就同環保機構The Wasted HK合作，透過回收樹木變成樹藝，將「廢柴」升級改造成「夢幻森之谷」，配合燈光效果療癒大家身心。PopCorn則與Gaau1 Up Design Studio及&dear兩大環保藝團合作，以回收膠袋、膠樽等物料打造藝術裝置。

以上各商場喺8月期間仲會準備連串精采活動，包括環保樂器音樂表演、升級再造環保工作坊及流動碎膠機體驗等，畀大家親身參與，及感受循環再造嘅樂趣；詳情可瀏覽商場嘅網頁。

本文轉載自《晴報》

▲ 青衣城「潛游綠海」

▲ 德福廣場「夢幻森之谷」

▲ 康城「大自然探索展」