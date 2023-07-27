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實踐五大核心價值不斷求進 化身「亞洲 • 唯一」國際物流品牌

特約 14:00 2023/07/27

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劉健培表示，設於KLN環球總部的C4¹ Room可提供互動電子匯報，展示不同地區業務的供應鏈數據，全面提升數據透明度，並可讓管理團隊作出即時業務決策。

香港經濟日報企業大獎2023：傑出第三方物流企業

疫後全球各地恢復貿易往來，優質的物流服務正有助企業提升競爭實力，盡握先機。作為少數以亞洲為基地的國際第三方物流服務供應商（3PL），嘉里物流聯網（Kerry Logistics Network Limited，簡稱 KLN）秉承「VOICE」的核心價值，積極以行動實踐「亞洲 • 唯一」的標語，銳意為客戶提供全面的環球物流解決方案，促使集團化身眾多企業的重要物流夥伴，並在應屆「香港經濟日報企業大獎」中勇奪「傑出第三方物流企業」的殊榮。

物流服務講求快捷可靠與準繩度， 嘉里物流聯網有限公司綜合物流北亞總裁劉健培指出， 憑藉全方位實踐企業核心價值—「VOICE」，當中涵蓋集團最重視的五大元素，包括創造價值（Value Creation） 、開放思想（Openness）、堅守忠誠（Integrity）、竭盡所能（Commitment）及追求卓越（Excellence），推動團隊上下不斷精益求精，與客戶共同成長，以致能深受不同行業信賴。

具獨特市場定位 業務遍及全球

「『亞洲 • 唯一』這句標語，正好展現了KLN獨特的市場定位，即在區內擁有強大網絡覆蓋，屬於真正建基亞洲的國際品牌，既為客戶帶來可持續而又具彈性的物流服務，也能提供兼具深度、廣度的多元解決方案。」劉健培稱，現時集團的客戶遍及全球不同地區，當中不乏合作超過20年，還有逾40家打入「Interbrand全球百強品牌」的企業，以至多家入選《財富》世界500強的公司，彼此合力在科技、可持續發展等不同領域發掘新機遇，一同拓展業務。

嘉里物流聯網致力實踐企業核心價值「VOICE」， 服務超過40家Interbrand全球百強品牌，及多家《財富》世界500強公司。

從事第三方物流服務，具備全球網絡覆蓋與熟悉地區文化同樣重要。劉健培表示，KLN不但擁有多元化的業務組合，以及紮實的跨行業專業知識，更配備遍布世界各地的基礎建設，同時加強地區聯繫，配合累積多年經驗練就的迅速應變能力。即使在新冠疫情等特殊環境下，仍能通過為客戶量身訂制合適的解決方案，幫助他們應對不同的物流需要及挑戰。「相信以上種種優勢，正是集團獲頒『傑出第三方物流企業』大獎的致勝關鍵。」

引進嶄新技術 提升分貨效率

此外，提到疫情帶動各行業加速推展數碼轉型，劉健培直言，對物流業而言，嶄新的數碼科技對優化整個供應鏈的可視度、效率及安全性至關重要。KLN除了在營運中一直採用自動化和機械人科技、區塊鏈技術及物聯網解決方案，以加強供應鏈的透明度外；也致力探索創新科技，力求為合作夥伴及客戶提供自動化和可持續的解決方案。

他續稱，集團於兩年前已為處理食品及飲料業務的凍倉，引入可持續運作20小時的「KOOLBotic」機械臂技術，藉此在低溫環境下迅速處理大量短時間內出貨的冷凍食品，提升分貨效率達20%。去年底再添置分貨機械人「KOOLBee」，支援時尚服飾電子商貿客戶的自動化分貨需求，整體分貨生產力增加達270%。

分貨機械人KOOLBee能大大提高物流作業的速度、生產力及準繩度。

設多元增值服務 盡應市場需求

針對各行業的物流需要不盡相同，劉健培闡釋，KLN着重為不同客戶提供專屬服務，包括一系列多元化的增值服務，由上游的物料採購延伸至下游的售後跟進皆能覆蓋。舉一個例，集團為生產無人機的客戶提供退貨及維修服務，完成維修後會將無人機運往自設場地進行試飛，確保修妥再送回給客戶。

「KLN又為不少國際品牌設立一條龍的跨境電商物流服務，廣及網站或平台代營運、C2C商貿（網紅方案）、跨境O2O渠道分銷，以及進口物流和多種貨幣支付平台方案等，務求滿足市場對微型訂單履行、清關和本地配送的各種需求。」他補充說。

捕捉RCEP先機 拓中港 Hybrid方案

前瞻集團業務前景，劉健培指KLN將會從數碼化、東南亞及大灣區等不同發展方向，制定一系列營運策略及目標。在數碼化方面，集團將為國際客戶提供虛擬採購辦公室方案，全面協助他們從離岸供應基地採購。「針對東南亞發展，KLN憑藉在區內兼具強大網絡與多元業務組合，可望受惠於RCEP帶來的新業務機遇；去年10月，集團旗下電子商貿及快遞業務分部『嘉里電子商務』（Kerry e-Commerce），亦已聯同順豐香港合作推出全新『國際電商專遞 • 星馬泰流向』方案為中小企提供更經濟及快捷的跨境快遞服務。」

至於粵港澳大灣區的發展方面，劉健培深信，因應內地推出更多通關便利，開放及增設更多物流措施，料可助企業利用區域優勢，減低營運成本。「近年不少客戶藉香港進入大灣區，KLN能在兩地提供更有彈性的針對方案，特別是港珠澳大橋於2018年啟用以來，大大縮短交通時間，有助集團擴展中港 Hybrid方案，以內地較低成本支援香港本地物流需求。」

集團在2021年承運的烏茲別克斯坦錫爾河項目，為項目提供核心設備的門到門運輸及清關服務。

拓展物流業務 把握疫後商機

過去3年疫情，KLN充分發揮全球網絡及「亞洲 • 唯一」的 承諾實現淨零排放優勢，通過協助派發防疫物資及藥物，為政府以至市民送上支援。疫後經濟逐步復甦，集團將繼續善用獨特的市場定位及優勢，藉推動工業項目物流、醫藥及醫療物流、樂齡物流及冷鏈物流等不同業務發展，捕捉各項新機遇。

工業項目物流是KLN近年的重點業務之一，劉健培憶述，當中印象較深刻是2021年參與承運烏茲別克斯坦錫爾河1500MW燃氣聯合循環獨立電站項目。「作為主要設備物流服務商，KLN提供了核心設備的門到門運輸及清關服務，更打破兩項物流界的紀錄，包括『世界運輸史上運輸距離最長的超重貨物之一』以及『中亞地區採用橋式系統運輸的最重貨物』。」

支援基層醫療 推動樂齡物流發展

提到醫藥物流及醫療物流的業務發展，劉健培稱，集團將繼續支援政府推廣基層醫療政策，進一步為廣大市民提供全面的本地與跨境醫藥及醫療物流服務。「去年3月，集團收購了香港康復設備供應商普康醫學儀器，進一步發展多元化產品，並推廣至服務業以至供消費者自用，藉此擴大向香港醫院及院舍銷售的產品種類，支援居家安老。」

至於與人口老化息息相關的樂齡物流，劉健培指KLN於去年11月已率先推出全港首個專為安老院舍營運商而設的一站式B2B網上採購平台—「耆艦店」（www.caramall.hk），為各持份者提供不同種類的優質產品及服務。「隨着香港面對人口老齡化，『耆艦店』將發展為掌握現今趨勢、為安老服務業而設的平台。這個單一、易於使用且集中的平台，網羅各式各樣經營安老院舍的必需品，並結合集團的強大物流支援。」

另一方面，內地的食品冷鏈物流市場龐大，劉健培預期將具有強勁的增長潛力，惟科學技術尚有一定發展空間才達到國際標準。「KLN將持續拓展內地食品冷鏈物流服務的能力，捕捉內地專門化食品市場迅速增長的商機。同時提供全面綜合的冷鏈物流解決方案，以至透過使用自置冷鏈設施與本地專業人士合作，處理從原材料至奶類製品添加劑等多種食品，進而計劃拓展冷鏈物流服務至東南亞市場。」

嘉里物流聯網是香港首家採用電動貨車的物流公司。

引入電動貨車 承諾實現淨零排放

隨着社會各界愈來愈重視推展ESG（環境、社會及管治）及可持續發展，劉健培強調，KLN一貫致力實踐可持續物流解決方案，如推出可持續採購政策，並透過研究生物塑料及被動輻射冷卻技術等解決方案，務求進一步減少環境足跡等。集團又於去年5月成為全港首家採用電動貨車的物流公司，目標是2032年將香港的車隊全部轉為電動貨車，以實現更環保的營運方式。

「KLN早前已就2050年實現淨零排放作出承諾，並將重點擴大至範疇三²排放，豐富可持續發展披露及碳減排計劃。」劉健培表示，集團於未來將繼續評估氣候風險、探索科學基礎減量目標，加上增加使用可再生能源，冀達到既定的可持續發展目標。

備註：
註1：C4指 Command、Control、Communication、Computing。
註2：指因企業活動而產生的排放，但排放來源並非由該企業擁有或控制。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

(特約)

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