招商永隆銀行　緊貼科技潮流　打造嶄新手機銀行體驗

▲ 林淑芬（左）感謝評委和客戶對招商永隆銀行手機App的支持和肯定，並謂獎項彰顯了銀行在進行數碼金融創新方面付出的努力與成果。

香港經濟日報企業大獎2023：傑出數碼理財及證券交易應用程式

為配合市場環境的變化與金融科技的發展，近年各大銀行紛紛加快數碼轉型的步伐，推行更多切合客戶所需的產品和服務。其中，招商永隆銀行本着「以客為本」的服務理念，積極發展創新科技，在數碼理財及投資領域上持續為客戶帶來嶄新體驗。談及該行常第一時間洞悉客戶需求，招商永隆銀行總經理助理林淑芬直言，「以客戶為中心，為客戶創造價值」乃支持銀行一直走在最前的主要動力。

招商永隆銀行在「香港經濟日報企業大獎2023」中勇奪多個獎項，包括「傑出數碼理財及證券交易應用程式」、「傑出私人財富管理銀行」，以及「傑出大灣區財富管理服務」。林淑芬表示，隨着時代發展，數碼理財已經成為大眾日常生活的一部分，所以該行積極緊貼科技潮流，以客戶為中心，不斷優化銀行的手機應用程式 - 招商永隆銀行手機App（「手機App」），打造「一個賬戶，投資全球」的手機銀行體驗。



手機App功能齊全 實現一站式理財投資



為滿足客戶對數碼理財及投資的需求，招商永隆銀行近年不斷加大金融科技的投入度，透過研發嶄新的產品和服務，推出更多高效、優質的綜合金融服務。而經過持續的升級與優化，招商永隆銀行手機App不僅提供賬戶管理、財富管理、生活繳費、掃碼支付及跨境滙款等功能外，用戶更可通過手機App免費獲得證券和基金的即時報價，直接進行港股、美股及A股交易。

林淑芬續說：「客戶可在招商永隆銀行手機App上進行港、美、A股保證金融資及股票交易，並且無須登入便能獲得即時報價和7x24環球市場資訊，時刻緊貼市場走勢。」招商永隆銀行手機App能夠成為客戶心目中喜愛的理財及證券交易應用程式，除因其介面簡潔易明、操作簡便外，客戶更可在手機App上獲取即時報價，以及由該行證券研究團隊提供的大數據資訊，更有效地追蹤行業表現。

據了解，招商永隆銀行的證券研究團隊不時會提供股市行情分析及研究報告、投資策略專題研究、ETF市場月度概況及熱門ETF名單等，讓客戶時刻了解市場狀況。林淑芬補充：「例如我們全新推出的『財富大咖季季談』便邀請了重量級嘉賓分析行業趨勢和市場展望，幫助客戶緊貼市場動態，把握全球投資先機。」



深入了解客戶需要 適時優化程式功能



招商永隆銀行推出的招商永隆銀行手機App不僅具備多元化的功能，為客戶提供多種理財投資服務外，銀行密切關注客戶在理財投資習慣和需要上的轉變，適時更新及優化手機App的功能。

留意到客戶持續注視美股市場走勢，早前便推出了美股盤前交易，使美股交易時間可以延長至白天，讓客戶可充分捕捉美股盤前盤後的先機。林淑芬表示：「客戶通過手機App等電子渠道進行美股交易，可享受銀行全新的階梯式按股收費模式。每月成交股數愈多，佣金愈低，收費低至每股0.01美元。」

今年，招商永隆銀行更在手機App中新增美股及A股作為保證金證券服務的抵押品，並提供保證金利率優惠，在銀行業界率先推出港美A股保證金融資且統一購買力功能。林淑芬稱：「客戶目前可在招商永隆銀行手機App內查看3個市場的可融資股票名單，對抵押率及股價升跌亦一目了然。系統內更設有風險警示提示，讓客戶可實時監控賬戶風險。」



融入多元化服務 滿足不同客戶需要



因應不同投資者的想法和風險承受能力不同，在證券以外，招商永隆銀行亦提供多種投資理財產品供客戶選擇，當中包括多種精選基金。而在市况波動下，更推出靈活性高的「活錢寶」產品。「『活錢寶』是一系列的貨幣市場基金，貨幣市場基金主要投資於貨幣市場工具，客戶投資『活錢寶』不僅可享0%認購及贖回費，而且最低認購費只須1,000美元或等值港幣，入場門檻甚低，適合不同需要的投資者。」

林淑芬表示，在數碼科技快速發展的時代下，客戶更注重個性化的體驗。為迎合有關變化，招商永隆銀行採取靈活策略調整產品設計，定期更新及優化應用程式，並針對不同客群推出各類型的優惠活動。

她補充：「就像我們全新推出的Winner會員晉升禮遇，客戶可根據證券持倉增長量獲得股票回贈，享受豐富獎賞禮遇。」招商永隆銀行於6月配合香港交易所同步推出「港幣 - 人民幣雙櫃台模式」，讓客戶可通過手機App對已持倉港股進行雙櫃台轉換，透過提供與時並進的銀行服務，協助客戶捕捉市場機遇和靈活投資服務。



紮根香港90年 矢志助客戶理財創富



談及銀行積極擁抱科技的原因，林淑芬指出，透過金融創新能令招商永隆銀行的產品具有更獨特的競爭優勢，再配合其「以客戶為中心，為客戶創造價值」的服務理念，為銀行實現可持續發展提供所需的動力。「招商永隆銀行作為招商銀行境外最大的財富管理平台，我們十分重視金融科技的發展和應用，並因應市場趨勢不斷加大金融科技投入，透過科技促進創新，協助研發新的產品和服務，以高效、優質的綜合金融服務在市場中突圍。」

適逢招商永隆銀行紮根香港90年，林淑芬表示，銀行會以此為新起點，繼續秉承「以客戶為中心，為客戶創造價值」的初心，聚焦提升價值創造、「人+數字化」、風險管理及生態圈共生共榮四大能力，持續提升經營實力，加快數碼轉型。此外，她又提到，銀行會繼續提升銀行手機App的功能，並加強產品覆蓋面，幫助客戶更好地規劃個人財富，為客戶打造一個有溫度的一站式數碼理財及證券服務平台。

忠告：借定唔借？還得到先好借！投資及外匯兌換涉及風險。服務及優惠須受相關條款及細則約束。「投資全球」僅指全球主要投資市場。

重要事項：「活錢寶」乃投資產品而部分涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的，但閣下不應投資在該基金，除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，該產品是適合閣下的。

風險披露聲明：以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資涉及風險。投資產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值。過往業績並非日後表現的指標。投資未必一定能夠賺取利潤，亦可能會招致損失。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之章則及條件與投資產品認購章程內的風險披露聲明。以上資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

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查詢熱線：230 95555

招商永隆銀行有限公司



香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



（特約）