IG 多元化金融服務致勝　助快人一步把握機遇

香港經濟日報企業大獎2023：傑出多元化金融服務

今屆榮獲「香港經濟日報企業大獎──傑出多元化金融服務」的IG，早於1974年於英國成立，是全球首家提供差價合約交易機會的公司。近年隨着金融科技發展，IG亦一直成為行業先鋒，為全球逾38萬名客戶提供屢獲殊榮的產品、教育內容和網上交易平台，使投資者能夠24小時全天候通過約19,000個金融市場開拓交易機會。



助力有抱負者 追求財務自由



IG亞太區新興市場主管黃嘉雯表示，今屆非常榮幸能夠獲得「香港經濟日報企業大獎──傑出多元化金融服務」獎項：「IG作為一家在富時指數上市，並擁有接近50年歷史的金融科技公司，我們的目標是『助力有抱負者追求財務自由』。這個目標將激勵我們深入了解我們的客戶、新市場和新類型的產品。隨着我們朝着實現目標不斷進發，我們將使更多人實現財務自由，從而對社會作出更大的貢獻。」

▲ 亞太區新興市場主管黃嘉雯（左）代表IG領取「香港經濟日報企業大獎——傑出多元化金融服務」大獎。

IG的服務涵蓋全球不同市場的金融產品，而且投資機遇不止於平日，IG客戶可在盤前盤後延長時段進行交易，把握交易機遇。「我們也有外滙、全球指數、數字加密貨幣的周末市場，包括香港HS50指數、華爾街、德國40，美國科技股100、英鎊/美元、歐元/美元，以及美元/日元等。」



擁龐大客戶群 優化產品組合



IG在全球擁有超過381,000名客戶，能夠在市場上獲得龐大客戶群支持，全因IG視客戶為做任何事情的核心。「我們專注於吸納明確定義的目標受眾，為客戶提供廣泛的交易輔助工具及教育知識，致力於提供最佳服務，並提供風險管理工具，推動客戶獲得正面積極的交易成果。」黃嘉雯說。

談到未來發展策略，黃嘉雯認為首要是持續創新產品：「首先是不斷發展我們的產品組合，以為客戶在追求財務自由的過程中，提供更多選擇和靈活性。而通過創新，我們可為每位有抱負的客戶提供市場領先的技術、平台、產品和交易所。同時我們亦重視投資者教育，使客戶能夠理解和有信心應用這種力量，實現他們的投資目標。」

▲ IG憑着屢獲獎項的交易平台，讓投資者能夠24小時全天候通過約19,000個金融市場開拓交易機會。

注重用戶體驗 鼓勵創新協作



另外，持續創造個性化的服務體驗亦必不可少。「良好的用戶體驗，是客戶選擇我們為首選交易平台的首要原因，故我們非常重視參與、教育和自主性，將繼續加大力度投資於屢獲殊榮的服務平台，以提供更快、更清晰和更智能的交易方式。」黃嘉雯補充，IG還鼓勵不同部門的員工合作，充分發揮他們的創意和能力，共同產出卓越的成果。

進一步了解IG的多元化產品及服務：bit.ly/3KhaoR7

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



（特約）