IG 發揮金融科技優勢　持續優化網上交易平台

香港經濟日報企業大獎2023：傑出金融科技交易平臺

今屆榮獲「香港經濟日報企業大獎──傑出金融科技交易平臺」的IG，早於1974年於英國成立，作為擁有49年歷史的市場領跑者，IG一直引領行業發展，打造業界領先、屢獲殊榮的金融科技交易平台，提供更快捷、更清晰及更智能的交易服務，助客戶隨時隨地把握市場機遇。



助力有抱負者 追求自主交易



隨着科技的進步及互聯網上豐富的教育內容，網上交易行業正逐漸遠離財務顧問，轉向自主交易模式。IG亞太區新興市場主管黃嘉雯表示，個人投資者希望更多地掌控自己的財務，並具備相應的知識及信心，這種結構性變化已經持續了數年，但由於新冠疫情帶來金融市場的長時間高波動性而進一步加速。

由於金融科技迅速崛起，網上交易迅速普及，這些交易平台功能之強大，已不可同日而語。因此，IG在平台上設有關於投資者教育專頁，幫助投資者緊貼市場趨勢，以及管理好風險。「在我們的網站能找到最新資訊與專家分析，助客戶準確把握市場。更可發掘多樣的教育資源，讓交易技巧更上一層樓。客戶也能利用IG課堂的線上課程、直播講座及演講，按照自己的步調學習，了解如何進行交易，並由此提升專業知識，以及實踐所學。」

▲ 亞太區新興市場主管黃嘉雯（左）代表IG領取「香港經濟日報企業大獎——傑出金融科技交易平臺」大獎。

拓展衍生產品 吸納全新客戶



IG的目標市場及客戶群，正正是有抱負及喜好自主交易的個人投資者。現時，IG正在為全球超過381,000名客戶提供服務，而且可開拓的市場規模正在增長。「我們在全球場外衍生品市場擁有卓越的市場領先地位，並正在美國、歐洲擴展窩輪牛熊證、期權期貨和其他市場領域的產品。我們能夠依靠尖端的技術、可靠的平台性能、卓越的風險管理專業知識和強大的財務基礎，繼續發展壯大，吸引來自全球的客戶。」黃嘉雯又提到，IG的平台深受活躍交易者支持，而現時屢獲獎項的平台上所提供的一系列交易支援功能、教育內容及持續增加的產品，使IG未來有信心能夠吸引來自其他平台的客戶升級轉用，以及吸引那些剛接觸這一行業的新手嘗試。

▲ IG為個人投資者提供最新市場資訊與專家分析，助客戶準確把握市場機遇。

面對AI浪潮 謹慎思考應對



近期人工智能浪潮席捲全球，與需要大量數據分析的金融科技行業更是息息相關。黃嘉雯認為，將未來趨勢納入營運策略的關鍵，在於勤於分析和平衡來自人工智能等趨勢所帶來的機遇與挑戰。「我們着眼於構想並優先考量那些最具合理吸引力的趨勢。然而，並非所有趨勢皆能相輔相成，因此IG團隊也會深入探討這些趨勢中可能產生的對立力量，並謹慎思考應對之道。」

進一步了解IG的交易平台及服務：bit.ly/3KhaoR7

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）