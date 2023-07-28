中銀香港 助中小企「數碼贏商 致勝灣區」

▲ 中國銀行（香港）有限公司獲頒香港經濟日報企業大獎的「傑出大灣區中小企金融服務」大獎，由工商金融部李立文助理總經理（左）代表領獎。

香港經濟日報企業大獎2023：傑出大灣區中小企金融服務

粵港澳大灣區為國家級的重大發展戰略項目，疫情退卻，香港通關復常，中小企業跨境業務需求殷切。中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）獲頒本屆香港經濟日報企業大獎的「傑出大灣區中小企金融服務」大獎，以表揚多年來持續以全方位金融服務及嶄新的跨境金融產品，積極支持中小企進行數碼轉型，提供適切的有力措施、專業及全面的工商理財服務，提升中小企市場競爭力，滿足客戶跨境金融服務需求，成為中小企業進入大灣區的好拍檔。



聯動母行中國銀行獨有優勢 走進灣區好拍檔



從辦理開戶手續，以至融資、金融產品和服務、獲取最新市場動態資訊，中銀香港透過與母行中國銀行龐大的金融服務網絡的獨有優勢，向中小企業提供全方位一站式金融服務支援。

中銀香港與母行中國銀行廣東省分行、深圳市分行攜手廣東省內地大灣區相關工商行政管理局或市場監督管理部門推出的「粵港商事登記銀政通」及「深港通註冊易」服務，可為中小企提供跨境遠程工商登記服務。本港企業毋須親赴當地的工商行政管理或市場監督管理部門，只需直接於中銀香港提交申請表格以及申請所需材料，「足不出港」便可輕鬆簡便地辦理工商登記申請，節省時間及成本。當相關工商行政管理或市場監督管理部門完成審批後，中小企業便可直接到中國銀行廣東省分行、深圳市分行指定分支機構領取營業執照，如有需要，亦可同時辦理開戶及申領具有金融功能的工商電子營業執照，充分體驗工商登記及銀行開戶一站式的服務。



跨境撮合業務合作夥伴



憑藉母行中國銀行在內地以至全球的龐大網絡，中銀香港積極參與「中銀全球中小企業跨境撮合服務活動」，為內地、香港及海外企業跨境投資、技術交流及貿易合作，搭建全面的中小企跨境合作交流平台，支持中小企業尋找合作夥伴、開拓商機。



強化數碼平台 便利數碼營商



中銀香港深明各行業中小企對金融服務各有不同的需求，除配備行業專隊服務企業客戶外，亦強化全方位數碼銀行服務，滿足客戶對帳戶管理、融資、收付款等不同需要。

其中企業網上及手機銀行iGTBNET及iGTB MOBILE，方便中小企隨時隨地帳戶辦理銀行業務，又可免費使用ERP雲服務─雲會計方便進行財務會計管理。中銀香港的企業網上銀行服務亦可幫助中小企全面掌握不同業務點的銀行帳戶狀況。該行的iGTB NET企業銀行服務可連通全球中國銀行集團帳戶，實現帳戶信息同步，快速查詢全球帳戶及資產分布，並可進行帳戶之間的資金調撥、開立及管理定期存款或繳付帳單，讓管理資金更靈活便捷。

隨着電子消費日漸普及，中銀香港提供的「BoC Bill綜合收款服務」可協助中小企管理綫上下收款及交易管理，處理信用卡、接觸式八達通卡、BoC Pay、微信支付、支付寶、轉數快收款服務，並具備收款、退款對帳等理財功能，幫助中小企輕鬆處理商舖日常營運，助中小企數碼營商，打造綫上企業生態圈。

另外，中小企可透過中銀香港的「中銀快匯」服務，將港幣、人民幣、美金、歐元等款項最快即日滙抵內地所有省市、自治區及澳門超過10,000個收滙點，全面協助中小企與內地合作夥伴的業務往來，助力中小企捕捉大灣區機遇。



「中銀商聚」流動程式 實用資訊助發掘商機



為進一步提升中小企客戶的數碼營商的體驗，中銀香港更推出一站式企業資訊數碼平台「中銀商聚」流動應用程式，滙聚本地、大灣區及東南亞營商資訊，助力中小企掌握市場最新動向。

據該行最近的用戶調查意見顯示，用戶普遍認為「中銀商聚」內容多元化、資訊實時且功能方便實用，有助激發創新思維及擴大商業視野，特別是最新推出「商聚夥伴」的人脈搜尋功能，可讓「中銀商聚」用戶與潛在的商務合作夥伴連繫，有助增加企業之間的聯動，發掘更多商機。



多元融資方案助升級轉型 推動可持續發展



中銀香港深明中小企業對整體社會經濟的重要性，持續推出多項多元化金融產品和服務方案，滿足市場需求。除配合香港特區政府大力推廣各中小企融資擔保計劃產品外，中銀香港同時推出「創科貸及人才貸優惠計劃」及「中小企綠色貸款優惠計劃」，藉以鼓勵中小企利用資金發展創科和培育科技人才，並投放資源實現可持續發展，共同推動社會向創新科技及可持續發展轉型。

除綠色貸款外，中銀香港還推出綠色存款、綠色按揭、綠色保險、發行及投資綠色債劵、提供綠色顧問及認證等服務，協助客戶低碳轉型，共同推動可持續發展。

至於其他跨境貿易結算及融資的需求，中銀香港設有專業團隊精通內地及香港貿易的實務和法規、與中國銀行的廣泛服務網點及遍佈全球的代理行緊密合作，為中小企提供度身訂做安全、穩妥而靈活的跨境貿易結算及融資服務，並提供綫上化供應鏈金融產品服務，全力助中小企拓展業務，以及控制貿易風險，滿足不同企業的發展計劃。



夥伴合作 協同助力中小企發展



中銀香港與不同公營機構、商會及社團合作開展一系列綫上下研討會、交流及考察等活動，致力向中小企分享最新金融市場信息及服務方案。當中本年度更與香港生產力促進局（HKPC）合作，持續舉辦「新型工業化智助企業升級轉型行業交流會」，每場次均設特定主題行業，邀請業界經營者到現場參會，藉着HKPC行業專家們分享介紹專業技術，實地觀摩，結合特區政府對業界各項資助和支援計劃，以及中銀香港的金融產品及服務方案的介紹，提升生產力和營運績效，協同支持中小企業升級轉型發展。

展望未來，中銀香港將繼續恪守「以客為本」服務原則，助力中小企「數碼贏商 致勝灣區」。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）