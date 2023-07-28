2022/23 Metiers d'art collection CHANEL西非達卡的袋表 副刊版 2023/07/28 分享： 分享： 貴為高級時裝界天字一號的頭號「袋」表，CHANEL永遠都充滿話題性！繼剛上架不久以西非達卡為主題的工藝坊系列後（Metiers d'art），於上星期品牌已經宣布2023 / 24工藝坊系列會在英國曼 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Tod's 的早秋限定 2023/07/21 Tod's 的早秋限定 Jane Birkin她的姓氏是Hermes 手袋的名字 2023/07/21 Jane Birkin她的姓氏是Hermes 手袋的名字 BV天價矽膠手袋 LV價位上試100萬歐元 2023/07/14 BV天價矽膠手袋 LV價位上試100萬歐元 梅根是否代言？Dior要澄清的是…… 2023/07/07 梅根是否代言？Dior要澄清的是…… 2022/23 Métiers d'art collection CHANEL西非達卡時裝與文化的交流 2023/07/07 2022/23 Métiers d'art collection CHANEL西非達卡時裝與文化的交流 時裝服飾 時裝服飾種類 Chanel 手袋 消費資訊 人民幣