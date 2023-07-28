2022/23 Metiers d'art collection CHANEL西非達卡的袋表

貴為高級時裝界天字一號的頭號「袋」表，CHANEL永遠都充滿話題性！繼剛上架不久以西非達卡為主題的工藝坊系列後（Metiers d'art），於上星期品牌已經宣布2023 / 24工藝坊系列會在英國曼

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