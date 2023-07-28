銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚

近年，有不少日本餐廳主打廚師發辦，以優質的食材配合廚師非凡的廚藝，製作一系列精美的日本料理。銅鑼灣HIRU OMAKASE最近推出全新的廚師發辦，用上矜貴食材包括A5和牛、鮑魚及龍蝦，讓食客享受極致的

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