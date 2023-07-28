銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 副刊版 2023/07/28 分享： 分享： 近年，有不少日本餐廳主打廚師發辦，以優質的食材配合廚師非凡的廚藝，製作一系列精美的日本料理。銅鑼灣HIRU OMAKASE最近推出全新的廚師發辦，用上矜貴食材包括A5和牛、鮑魚及龍蝦，讓食客享受極致的 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 今日 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 中環置地廣場新地標 高空歎和牛海鮮鐵板燒 2023/06/30 中環置地廣場新地標 高空歎和牛海鮮鐵板燒 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感 2023/06/30 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感 名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 2023/06/23 名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 中環日本餐廳ODDS推夏之饗宴 嘗盛夏時令海產+矜貴和牛 2023/06/23 中環日本餐廳ODDS推夏之饗宴 嘗盛夏時令海產+矜貴和牛 日本 餐廳 美食 菜式 魚 銅鑼灣 蛋 海鮮 蝦 廚師