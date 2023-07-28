沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 副刊版 2023/07/28 分享： 分享： 近年藝術界掀起一片沉浸式多元感官體驗熱潮，位於金鐘太古廣場的䭘（Jing）便以這種新穎的多元感官作主打，利用360度環迴屏幕的立體全景，讓食客可以邊品嘗美饌，邊觀賞有關主題菜式內的中國典故、歷史人物等 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 今日 銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 中環置地廣場新地標 高空歎和牛海鮮鐵板燒 2023/06/30 中環置地廣場新地標 高空歎和牛海鮮鐵板燒 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感 2023/06/30 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感 名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 2023/06/23 名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 中環日本餐廳ODDS推夏之饗宴 嘗盛夏時令海產+矜貴和牛 2023/06/23 中環日本餐廳ODDS推夏之饗宴 嘗盛夏時令海產+矜貴和牛 餐飲 菜式 魚 甜品 蝦 朱古力 廚師 金鐘 小吃 大閘蟹