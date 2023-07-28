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沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐

副刊版 2023/07/28

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近年藝術界掀起一片沉浸式多元感官體驗熱潮，位於金鐘太古廣場的䭘（Jing）便以這種新穎的多元感官作主打，利用360度環迴屏幕的立體全景，讓食客可以邊品嘗美饌，邊觀賞有關主題菜式內的中國典故、歷史人物等

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欄名 : Food

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