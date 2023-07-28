為新店助興運日本神圖到港 江詩丹頓  X羅浮宮完美藝術示範

去年於威尼斯舉行的Homo Faber展覽，錶牌江詩丹頓與羅浮宮博物館藝術工坊一同參展，為錦上添花，更特製2枚取材自日本國寶級繪畫宗師俵屋宗達的《風神雷神圖》的Les Cabinotiers系列腕錶。

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