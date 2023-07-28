為新店助興運日本神圖到港 江詩丹頓 X羅浮宮完美藝術示範 副刊版 2023/07/28 分享： 分享： 去年於威尼斯舉行的Homo Faber展覽，錶牌江詩丹頓與羅浮宮博物館藝術工坊一同參展，為錦上添花，更特製2枚取材自日本國寶級繪畫宗師俵屋宗達的《風神雷神圖》的Les Cabinotiers系列腕錶。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Tesla績後跌點部署？ 2023/07/22 Tesla績後跌點部署？ 溫網艾卡拉斯贏祖高域 戴ROLEX Daytona稱霸 2023/07/21 溫網艾卡拉斯贏祖高域 戴ROLEX Daytona稱霸 加大白陶瓷力度 AUDEMARS PIGUET 2023/07/21 加大白陶瓷力度 AUDEMARS PIGUET 大市繼續走強 網購平台Etsy等轉勢拐點 2023/07/15 大市繼續走強 網購平台Etsy等轉勢拐點 PANERAI╳Luna Rossa帆船隊 全新Luminor家族 一門五傑 2023/07/14 PANERAI╳Luna Rossa帆船隊 全新Luminor家族 一門五傑 消費資訊 鐘錶 鐘錶