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HEARTS ON FIRE 美式鑽牌．法式鑲嵌

副刊版 2023/07/28

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以獨特車工聞名，來自美國珠寶品牌HEARTS ON FIRE，於1996年由Glenn及Susan Rothman創立，其訂婚戒指更成不少新娘子的指定要求。2014年獲香港周大福以1.5億美元現金收歸

...

欄名 : Jewelry

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