HEARTS ON FIRE 美式鑽牌．法式鑲嵌 副刊版 2023/07/28 分享： 分享： 以獨特車工聞名，來自美國珠寶品牌HEARTS ON FIRE，於1996年由Glenn及Susan Rothman創立，其訂婚戒指更成不少新娘子的指定要求。2014年獲香港周大福以1.5億美元現金收歸 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 璀璨地中海 BVLGARI 2023/07/21 璀璨地中海 BVLGARI 宇多田光力撑 CARTIER╳sacai 終於登陸香港 2023/07/14 宇多田光力撑 CARTIER╳sacai 終於登陸香港 探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽 2023/07/07 探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽 CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly 2023/06/30 CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly 凱旋到港 CINDY CHAO新作首現香港 2023/06/16 凱旋到港 CINDY CHAO新作首現香港 珠寶 消費資訊 美元