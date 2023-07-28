閩山閩水物華新 港閩同心共前行

立法會大會休會後的第一個周六（7月15日），筆者乘上了前往福建的航班，在立法會主席梁君彥的帶領下，與32位立法會議員一同展開福建職務考察團的交流學習之旅。

福建是習近平主席新時代中國特色社會主義思想的重要孕育地和實踐地。習主席曾在此工作了17年半，其間開創的豐富實踐、探索創新是寶貴的思想和精神財富；十八大以來，習主席多次到福建考察調研，擘畫「機制活、產業優、百姓富、生態美」的新福建藍圖，為福建的發展指明了前行的方向。

今次的考察行程，筆者沿着習主席的足迹，深刻感悟他的思想和工作態度，通過訪問福州和廈門兩個重要城市，視察當地文化、金融及高新科技等不同領域的發展，並與當地領導、政協代表、港商、退休長者會面，期望如立法會主席所言將第一手見聞帶回立法會，向特區政府反映意見，推進兩地的交流協作，加快融入國家發展大局。

福州新區--窺探數字未來的重要窗口

行程的第一站，筆者來到了福州新區，先後參觀了濱海新城規劃展示區、數字福建雲計算運營有限公司及恆申合纖科技有限公司，並拜訪了福州新區閩港合作諮詢委員會。福州新區是福建省第一個國家級新區，也是國務院設立的第十四個新區，2015年至今發展迅速。區內的建設成果不但讓人為內地的高質量發展嘆為觀止，同時「借閩觀港」也啟發了不少新思維和發展路向。

習近平主席非常重視數字中國的發展，他在二十大報告中指出：「加快發展數字經濟，促進數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。優化基礎設施布局、結構、功能和系統集成，構建現代化基礎設施體系。」

近年來，福州市在實踐數字產業化、產業數字化及數字經濟及實體經濟深度融合方面取得非凡的成就，儼然已成為數字中國建設的先鋒。數字經濟規模從2018年的2,800億元增長到2022年逾6,100億元，GDP佔比由36%提升至50%以上；剛剛在福州落幕的第六屆數字中國建設峰會的圓滿成功，也進一步印證了福州在貫徹落實《數字中國建設整體布局規劃》中的豐碩成果，讓「有福之州」向着「對話未來」的願景邁進了一大步。

筆者期望特區政府可與福建在數字經濟和智慧政府方面緊密合作，讓「數字」滲透本港的各行各業，為香港的經濟和社會發展帶來萬千氣象。

一、推動港閩兩地數字基礎設施的聯動

福州新區在數字基礎設施的配套方面，形成了「天上三朵雲」（數字福建政務雲、商務雲和福州政務雲）、「地上兩條路」（國家互聯網骨幹直聯點、海峽光纜一號）、「中間兩中心」（福建省超級計算中心、福建人工智能計算中心）的格局，並引進東南健康醫療大數據中心等國家級平台，打造「數字福建」的核心底座。

其中，坐落於濱海新城的福建省超算中心，是福建省的「超級大腦」，其運算速度不少於6,000萬億次/秒，數據處理能力30PB，為政府、企業、高校及科研單位等項目提供高性能超算服務，也為科研機構成果轉移、智慧城市治理體系和人工智能產業發展，做出了很大的貢獻。

在最新一份《財政預算案》中，特區政府已宣布會就在香港建立人工智能超算中心進行可行性研究，以加速科研和人工智能產業的發展。筆者認為香港特區政府在開展相關研究時，可借鑑福建省超算中心的經驗，助力香港在建立超算中心時，釐清自身的需要和優勢，找準自己的定位，加強相關人才和培訓機制，讓香港的超算中心可以發揮出更強效用和價值。

二、促進港閩智慧城市和電子政務交流

近年來，福州濱海新城充分利用雲計算、大數據及物聯網等先進技術，構建智慧城市管理平台（「新區智腦」），使建築垃圾的資源利用、數字車城的規劃應用等數智場景逐步實現，成為了智慧城市的優秀典範。

位於濱海新城核心區的東湖數字小鎮，更是「數字中國」面向世界的展示窗口。自2018年福州數字中國會展中心落址東湖後，這裏便集聚了900家數字經濟企業，註冊總資本達700億元人民幣，是數字福建的重要平台。

特區政府在2020年年底發布《香港智慧城市藍圖2.0》，在6個智慧城市範疇（出行、生活、環境、市民、政府及經濟）提出超過130項措施；最新一份的《施政報告》也把建設智慧政府、開放數據及擴展5G網絡納入施政重點。特區政府的不懈努力使本港在國際管理發展學院最新發表的「2023年智慧城市指數」中從2021年的第33位躍升至第19位，然而香港要真正達成全面數字化的目標，仍有很長的路要走。

筆者建議，特區政府可與其他智慧城市示範區例如福州新區加強交流協作，研究各地的制度優勢，並結合自身的特色和定位，因地制宜推出本地化的智慧城市制度模式，在促進數碼個人身份的廣泛應用、推動公眾積極參以及鼓勵私營機構推出智慧城市項目等方面，繼續乘「數」而上、堅定前行。

三、建立香港數據中心災備和存儲基地

隨着福州新區閩港IDC產業聯盟在今年數字中國建設峰會期間正式成立，「港數閩存、港數閩算」逐步成為現實。

香港、福州新區和平潭三地已在福州新區及平潭綜合實驗區設立「國際數據港」，建設香港數據中心災備和存儲基地。筆者認為此舉是香港推進數字經濟發展，融入國家發展大局的新突破，也期望香港特區政府繼上月底與國家互聯網信息辦公室簽署了《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》後，可探索與福建省成立相關機制的可行性，讓數據的跨境流動及安全管理有法可依。

筆者相信這不但可發揮福州新區的基建和人才優勢，減輕本港的數據基建負擔，為本港的數據安全保駕護航，更可拓展福州和平潭的產業發展空間，實現優勢互補、互利共贏。

四、啟迪北部都會區的規劃及發展戰略

踏進總面積2,400平方米的濱海新城規劃展示館，濱海新城的發展歷程和城市特色躍然於眼前。

展館運用了全息投影幻影成像、裸眼3D沉浸式影像等先進技術，生動地展現了福州新區的建設風貌和戰略傳承，讓筆者身臨其境地感受從灘塗之地轉化而來的濱海新城之美、在星羅棋布的沙盤建築中感悟精妙的規劃布局。

看到濱海新城的戰略規劃，筆者不由想起30多年前時任福州市委書記的習主席親自編製的《福州市20年經濟社會發展戰略設想》（「3820」戰略工程），系統謀劃了福州3年、8年、20年的經濟和社會發展目標及布局，以高瞻遠矚的戰略思維，成就了福州今天的輝煌。

不管是30多年前「3820」戰略工程的宏觀布局，還是今天濱海新城的發展智慧，對「北部都會區」（北都）的建設都具有很大的參考價值。

謀一域先謀全局，謀一時必謀萬世。特區政府應樹立超前意識，以前瞻性的規劃發展北都，明確北都的長遠發展綱領，讓宏偉的規劃藍圖能久久為功，為北都未來的跨越發展領航定向。

至於濱海新城智慧、生態和產城融合的宜居宜業、「福州半小時生活圈」的龐大交通體系等發展經驗，則是謀劃北都發展細化方案時很好的參考範本。

地區發展、基建先行。特區政府在規劃北都的發展細節時，不僅要理順空間布局及基建配套，更須全力提升交通網絡體系，便利市民出行，促進產業及商業的發展，為北都的建設提供強而有力的基建支持。

同時，特區政府也可仿效濱海新城設立一個北都規劃展示館，以嶄新互動的方式讓市民更加了解北都的發展藍圖和戰略目標，為北都的未來提供助力。

福州市國德老年康養中心--關於跨境安老政策的心得體會

走過了水墨和時尚交織的三坊七巷，筆者隨後探訪了身在福州的香港退休長者，在彼此交流和互動中，激發出筆者對跨境安老政策的深刻領悟。

不少長者指出，特區政府實施了不少保障長者生活的措施，但不論是福建計劃，還是長者醫療券計劃，都仍有很大的改善空間。

一、檢視及改進福建計劃/廣東計劃

現時，香港公共福利金計劃下設有福建計劃及廣東計劃兩項長者福利政策，符合資格的長者毋須每年返港，只要在每一個付款年度內居住在福建或廣東滿60天，便可領取全年津貼。

兩項計劃的領款安排是由特區政府直接轉帳至受惠人指定的香港帳戶而非內地戶口，對受惠人來說甚為不便。特區政府指出，曾與香港各主要銀行探討，確認是由於內地法規限制，因此未能進行跨境自動轉帳。

其實，特區政府既然已允許受惠人免受居港要求的限制，更應該完善計劃細節，打通領款安排的「最後一公里」。對此，筆者有以下兩項建議：

首先，行政長官與廣東省領導於去年9月設立的「粵港合作專班（工作組）」是高層合作的一個良好機制。特區政府與福建省政府可以借鑑這個機制，與福建省等較多港人居住的省市及地區商討成立專班對接，推進落實今年六月閩港合作會議第四次會議上雙方簽署的《閩港合作會議第四次會議合作備忘錄》，着重支持港人在閩發展，將提高福利可攜性作為相關負責專班的工作重點，梳理及解決現有限制。

其次，特區政府可以與香港金融管理局及香港銀行公會商討，通過由該兩大機構提供指引等方式，完善計劃的領款安排，助力港幣與人民幣之間的兌換安排，讓有關津貼可直接轉帳至受惠人的內地戶口，為長者提供便利。

二、完善長者醫療券計劃

現時長者醫療券計劃的境外適用地，只有香港大學深圳醫院，對於身處福建等內地省市的香港長者來講，造成很大的不便。

是次探訪，不少長者提及醫療服務是他們當天選擇在內地養老時，其中一項顧慮。因此，特區政府在鼓勵港人北上養老時，應該站在長者的角度思考政策措施，免除他們的後顧之憂。

筆者在過往立法會及相關委員會上，均曾指出，特區政府應抓緊時間檢視港大深圳醫院計劃的實施成效及經驗，並積極與大灣區及福建省等較多港人居住養老的地區進行探討，擴闊醫療券計劃範圍，或者研究容許北上養老的港人可以使用醫療券購買內地醫保，提高醫療福利可攜性。

三、優化跨境安老服務

現時，特區政府所推行的「廣東院舍住宿照顧服務計劃」只涵蓋兩間由本地非政府機構營辦、分別位於深圳及肇慶的安老院。該計劃在2014-2022年間，只有282位本港長者參與，而選擇肇慶安老院的長者更只有12%。計劃成效不盡如人意的主要原因，除了選擇少外，安老院的所在地是否合適也是其中一項重要因素。

筆者建議特區政府在容許及鼓勵本港的醫療和社福機構在內地營運優質的安老服務設施、擴大市民跨境養老的選擇範圍時，也要考察內地成熟的安老院舍，與內地省市及地區建立資格認證系統，把「廣東院舍住宿照顧服務計劃」擴展至其他大灣區內由內地機構營運的安老院。

今年4月《廣州市南沙區公辦養老機構入住本區港澳老年人實施方案》正式生效，筆者認為特區政府可以藉此契機，與內地相關部門探討擴大計劃中涵蓋的院舍，加強兩地制度對接，讓合資格長者可以獲得香港政府資助，入住內地公辦及私營養老機構。

同時，特區政府更可借鑑「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，並拓展該計劃的輻射區域，與福建或其他省市及地區商討設立類似的機制，向內地合資格的安老院舍購買服務，從而支援港人北上養老。

期望特區政府持續提升長者的生活質素，讓「老有所屬、老有所養、老有所為」的生活更安康、更舒適、更幸福。

小結：

福建職務考察團首站--福州的行程收穫滿滿，筆者驚嘆於福建省的數字經濟發展一日千里，也在與當地領導、政協代表、港商及退休長者的交談中，深切體會到習近平主席極具前瞻性和開創性的理念創新及實踐探索。

揮別福州，在初晨的陽光中看着車外的風景不斷飛快後退，筆者懷着期盼的心情踏上了前往下一站--廈門的旅途。

7月17日，筆者隨團來到了行程的第二站--福建省的貿易及航運中心廈門。

廈門海滄生物醫藥港--創新生物科技的孵化器

在品嘗了別具特色的閩南小吃後，筆者來到廈門海滄生物醫藥港（醫藥港），在廈門生物醫藥產業發展最前列中，親身感受生命健康領域創新的脈搏和生物醫藥產業的澎湃動力。

早在2003年，廈門市就已經把生物醫藥產業列入戰略性新興產業。其後通過政策支援、產業集聚及生態優化，持續完善生物醫藥產業鏈、資金鏈和人才鏈，為廈門市生物醫藥產業的發展壯大提供了最堅實的支撑。

現時廈門市的生物醫藥產業發展迅速，連續兩年營業收入突破千億元人民幣；其中醫藥港作為廈門生物醫藥產業核心區，滙聚八方人才，在2012年至2022年間，醫藥企業數目由90家增至439家，產業規模由89億元增至486.57億元，總產值佔福建全省60%以上。

筆者認為，廈門市在推進生物醫藥產業發展時的頂層設計和長遠規劃，非常值得香港借鑑。雖然香港近年來推出了多項支援生物科技產業的措施，產業發展取得不少進展，但困難和挑戰仍然存在。希望政府繼續加強政策扶持及完善配套措施，開拓港閩合作機會，提升本港生物醫藥產業的競爭優勢。

同時，筆者也期望兩地藥械互通能夠快速完善，並擴大覆蓋範圍，為市民提供更全面的醫療保障。

併船出海--探索港閩金融及專業法律服務的合作前景

在夕陽的餘輝下，看着窗外的美麗景致，筆者懷着愉快的心情踏上歸途。

是次考察之旅，筆者看到了港閩兩地的淵源深厚、血脈相連，也體會到了兩地互學互鑑、互補共贏的新路向。

自2015年港閩兩地會議機制的建立，兩地在交流和合作等方面均給予了高度關注。雖然近年來歷經疫情考驗，但兩地合作依然韌性十足，成果豐厚。今年6月，閩港合作會議第4次會議在香港召開，兩地政府在10個重點領域的合作達成共識，並簽署《閩港合作會議第4次會議合作備忘錄》，為兩地的發展推上更高的台階。

一、促進港閩兩地金融領域的合作

作為全球領先的國家的國際金融中心，香港擁有健全的法律制度，穩健的金融體系，憑藉「背靠祖國、聯通世界」的獨有優勢，過去40多年，幫助不少內地企業、投資者「走出去」。

長久以來，香港是福建最大的外資來源地，是福建企業走向世界的「橋頭堡」，也是福建企業境外融資的首選平台。截至2022年年底，在香港上市的福建企業共67家，集資額約1,158億元，市值超過5,800億元，而據知，現時福州赴港上市的企業也超過20家。期望香港特區政府與福建省政府加強金融領域方面的緊密合作，從創新發展、綠色低碳循環發展、對外開放等方面全力配合，積極支持福建企業赴港上市和發債融資，鼓勵更多福建企業利用香港的資本市場及金融和專業服務，作綠色和可持續投融資及認證，助力更多的內地企業走向世界。

同時，筆者也希望「閩港數字經濟產業基金」可以盡快落地，通過產業基金「資本鏈」+「產業鏈」的資本滙聚功能，充分整合港閩各方資源，共同推進港閩數字經濟產業的升級和創新，加快推動以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局不斷向前。

二、為福建企業提供專業法律服務

福建地處東南沿海，是古代海上絲綢之路的重要起點和發祥地。近年來，福建致力於打造互聯互通的重要樞紐、經貿合作的領先平台，在推動「21世紀海上絲綢之路」核心區的建設和共建「一帶一路」作出巨大貢獻。今年1月，中國--印度尼西亞經貿創新發展示範園區獲批設立，中國和印尼「兩國雙園」項目更是成為了福建擴大對外開放的新引擎。

二十大報告指出：「共建『一帶一路』成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台」，並提出了「推動共建『一帶一路』高質量發展」的重要要求。

香港作為共建「一帶一路」的功能平台，在法律等專業服務方面，可以提供很大的幫助。如行政長官在今年6月與福建省委書記周祖翼先生會面時表示，香港擁有大量熟悉國際法規的專業人才，可提供「一帶一路」建設項目方面的法律諮詢和服務，協助企業在不同國家或地區投資時了解國際規則，有效應對風險。

同時，香港的法治優勢也為各項商業爭議提供了可靠和專業的解決方案。香港一直力爭成為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心，現時滙聚了多個專門提供法律及爭議解決服務的全球性組織，例如海牙國際私法會議亞太區域辦事處、中國國際經濟貿易仲裁委員會香港仲裁中心等；今年2月16日國際調解院籌備辦公室根據中國與有關國家去年簽署的《關於建立國際調解院的聯合聲明》在香港成立，這個常設多邊政府間國際組織的設立，相信可為解決國際爭端提供友好、靈活、經濟、高效的調解服務，為和諧及和平的國際關係作出貢獻。本港作為國際法律樞紐，定能為福建政府及民間企業在解決國際爭議方面提供調解和仲裁服務，解決「一帶一路」倡議引起的跨境糾紛。

後感：

「挽住雲河洗天青，閩山閩水物華新。」習近平主席當年在福建工作時留下的詩句，成為了今天福建在經過改革開放的春風化雨後，煥發蓬勃生機的真實寫照。

筆者在旅程中邂逅了三坊七巷的文化古韻，遇見了濱海新城的數智活力，也帶回了深遠的思考和感受。

積力之所舉，則無不勝也；眾智之所為，則無不成也。期望兩地一家親的港閩繼續攜手並進，在數字經濟、生物科技等合作領域進一步走深走實，共同書寫國家高質量發展的嶄新篇章。

筆者福建職務考察團的行程迎來尾聲，但筆者相信這只是漫長的「國家探索之旅」途中的暫時停靠，期待下一次啟程。

▲ 立法會主席梁君彥率團展開福建考察交流學習之旅，圖為代表團參觀福建雲計算運營有限公司。（立法會圖片）