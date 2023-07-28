港島商廈成交穩 惟上半年遜預期 地產版 2023/07/28 分享： 分享： 中港兩地於今年2月初全面通關至今，本港經濟逐步復甦，推動本港商廈市場買賣租務，根據美聯工商舖資料研究部最新發表的《商廈快訊》，今年上半年商廈成交量平穩，共錄488宗，按年增加14.8%，報告同時指出， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 周晉旭 美聯商業高級區域營業董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 北部都會 明日大嶼 土地稀缺 此情不再 2023/07/27 北部都會 明日大嶼 土地稀缺 此情不再 獅城狂加外國人買樓印花稅 是一種姿態 2023/07/26 獅城狂加外國人買樓印花稅 是一種姿態 疫後新常態 購物天堂何去何從 2023/07/25 疫後新常態 購物天堂何去何從 積極搶人才 樓市生力軍正在形成 2023/07/25 積極搶人才 樓市生力軍正在形成 加拿大寬移民政策 影響港樓需求 2023/07/24 加拿大寬移民政策 影響港樓需求 疫情 成交 銀行 加息 壓力 商舖 商廈 地緣政治 美聯工商舖 空置率