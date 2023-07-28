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港島商廈成交穩 惟上半年遜預期

地產版 2023/07/28

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中港兩地於今年2月初全面通關至今，本港經濟逐步復甦，推動本港商廈市場買賣租務，根據美聯工商舖資料研究部最新發表的《商廈快訊》，今年上半年商廈成交量平穩，共錄488宗，按年增加14.8%，報告同時指出，

...

撰文 : 周晉旭 美聯商業高級區域營業董事

欄名 : 專家論市

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