「九曲黃河萬里沙，浪淘風簸自天涯」（唐．劉禹錫《浪淘沙》），千多年前黃河已是黃，這次在蘭州有緣一睹風采，黃河真的很黃。好奇心起，黃河從哪裏開始變黃？

河流大水來自雪山，雪溶化後，小流聚集逐漸變成小河，小河匯集便成大河。既來自雪山，那開始時河水定必清澈乾淨，這點黃河也無異於其他著名江河。源於青海高地巴顏喀拉山北麓，在青海坎布拉的黃河河水碧綠如翠玉，從這裏一路走過青藏高原，河水仍保持其清純，惟到中游遇上黃土高原才被染黃。

黃土高原（Loess Plateau）可算是世上最大的黃土堆，面積達六十五萬平方公里，即是約二百四十個香港，黃土平均厚度達五十到八十米。從飛機俯瞰這以億噸計的黃土，一望無際，飛行很久只見千岩萬壑卻見不到半點綠色，黃河的「黃」定必由此而來。

從甘肅開始，黃河餘下數千公里直到渤海河口，河水仍是黃澄澄，也同時把巨量黃土送進大海。這是自然現象，人類絕無改變這現象的能力。

由一粒細胞開始，經過億萬次規律性分裂後，變成極複雜人體，就如黃河起源應是純淨無誤；惟人體非跟環境打交道不可，遇上如青海般的清潔環境便能保持其清澈，但當遇上黃土高原般的惡劣地理便被染黃，人體的「黃土高原」正是污濁空氣和劣質食物。

要保持身體清純，便要避過該等「黃土高原」。

▲ 黃河真的很黃（專欄作家提供）