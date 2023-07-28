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從耳觀人

副刊版 2023/07/28

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昨天談到，耳朵其實蘊藏大量身體和情緒信息，今日續談。從中醫角度去看，腎開竅於耳。腎能反映先天體質強還是弱，先看耳形狀的大小：耳肉厚、圓、大兼潤澤，是先天腎氣足而實的表現，精力旺盛而體質強，意志力也強。反之，耳瘦薄且削，耳沒根，正氣虛，多屬腎精不足。若耳輪萎縮，即腎氣竭絕，很難補救。

再看顏色：正常的顏色是微黃而紅潤，但過黃的話，有機會是黃疸病，可能有沙石阻滯肝膽或藥物傷肝所致。同一道理，若耳廓過分鮮紅或帶暗紅色，是熱症，反映體內或有炎症。耳廓白色沒血氣，體質偏寒、貧血或氣虛。耳廓色青，肝膽問題。若是色青帶黑，則是腎水不足或房事過多，腎有虧損。耳廓帶深啡黑，則與腎病和糖尿病有關，反映腎虛、血壓高、多尿、氣血瘀滯等問題。平常照鏡時，最好把自己的耳朵望多兩眼，那就知道正常狀態底下，自己耳朵的顏色是甚麼樣，即先找到個baseline，當顏色比平時不同時，就知道體內狀況有變化。

又，從耳看肝的狀況：看耳朵上部的三分一，有一個地方像Y字，那叫「對耳輪」，若那一帶異常地腫脹突起，即代表肝出現問題；肝反映情緒，通常反映睡眠差、情緒火爆、躁鬱、衝動、與人相處欠協調性，即EQ低。因此，中國相學裏，耳薄削突者，人生較多波折，皆因體質不壯，脾氣亦不好，情緒管理又差，福氣難臨。我相信先天體質不夠壯還不是致命原因，後天EQ低、經常鬧情緒、心胸狹隘、與人不善，才是人生多波折之由。那為何耳朵靚（長、厚、大、圓、有耳珠、耳輪沒有崩、不削不起角、廓骨不反、不突不脹、顏色紅潤）是為福壽俱足的「福相」？身體好、情緒穩定、與人相處亦圓通，那自然多福。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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