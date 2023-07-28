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大國博弈的霸道與王道

評論 2023/07/28

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第二次世界大戰結束以來，世界從未經歷過像今天如此既深且廣的地緣政治動盪，以致各國的社會、經濟都受到重創。要找到走出困境之路，一條綫索是弄清霸道與王道的分別。

霸道與王道的概念，在中國歷史上，古已有之。《孟子．公孫丑》有言：「以力假仁者霸，霸必有大國。以德行仁者王，王不待大。」這段說話很有意思，光是以力脅逼別國的，還不甚夠資格稱為霸，聰明的霸還會懂得搞包裝，假借一些好聽的修辭，自稱為仁的化身，連道德高地也要搶佔，亦即硬實力、軟實力都要足夠，都會利用，侵略了別國，還要人感謝，把她當成是燈塔。霸者也必是有實力的大國，需要一大堆不敢不聽話的小國逢迎，喜歡當盟主。走王道路綫的國家以德服人，對別國持平等態度，有利可共享。她們不一定要當大國，也不需結盟。

美宣稱平等自由 掩霸道之行

根據上面的描述，美國要當霸主是明顯不過，不證自明的。美國用在軍事上的資源世界第一，比第2至第10名的軍事資源加起來還要多，發動戰爭之頻繁，也無任何國家可比肩，自1776年建國開始，她只有17年沒有打仗，所參與的戰爭中，只有極少是別國發動的，基本上都是她派兵攻擊別國。這樣一個擁強大兵力而又出兵成癮的國家，別人會不受她威嚇嗎？

美國是極注意形象包裝的。美國《獨立宣言》有云，人人生而平等，他們皆有若干不可剝奪的權利，「其中包括生命權、自由權和追求幸福的權利。」這段宣言擲地有聲，反映美國開國之父的智慧。不過，歷史卻是充滿嘲諷，大量美洲原居民早已被屠殺至整個民族近乎滅絕，近數十年來在中東、北非、中亞、東南亞、甚至拉丁美洲，都遭過美國狂轟濫炸，美國政府如何有顧及人人平等的生命權、自由權和追求幸福的權利？對此等雙重標準的偽善，我們很難不把其宣稱的價值觀視為行霸道的掩護工具。

為甚麼美國如此喜歡發動戰爭？在不很久之前，有一種頗有影響力的「理論」，說民主國家不會發動侵略戰爭，原因是選舉出來的政府不會幹此不義之事。這「理論」難以自圓其說。美國發動的戰爭最多，很多還是明顯不義的侵略戰爭，那麼便只有兩種可能，一是美國根本不是民主國家，這點是美國絕不承認的，二是民主國家一樣也會侵略別國，以利其當霸主，這點倒是她無法賴掉的。

具實力潛在挑戰者 美不容忍

國際關係大師米爾斯海默（John Mearsheimer）有一套「現實主義理論」，認為所有的超級大國都不會容忍其他國家挑戰其霸權，對有實力的潛在挑戰者也不會容忍，會千方百計把對方先解決掉，正是「臥榻之側，豈容他人酣睡」。米爾斯海默的說法，對一切行霸道的國家都適用，但以王道為本的國家卻未必如此。霸道的另一種描述，便是喜歡名副其實的當一哥，人人都要聽其指揮。經濟學角度看，為何有些人或國家如此喜歡當一哥？假如報酬制度是基於「錦標理論」，這便不奇怪。在各種比賽中，往往冠軍（也許包括亞軍及季軍）可取得近乎所有的獎勵，其他參賽者卻甚麼也得不到。這樣一來，有望奪冠者會出盡辦法確定挑戰者都不得逞，否則自己會失去一切。實際世界中，美國靠着自己的霸權可得到不少好處，例如借債不還別人也無可奈何，所以她對其他國家有可能超越她十分敏感，別國是否有興致超過她並不重要，只要她表現好，實力進步快，美國也有誘因阻止別國的上升。

中國的外交走的是王道還是霸道？在中國歷史上，除了蒙古人曾想派兵遠赴東洋征服日本外，你不會找得出任何一個派兵海外侵略別國或建立殖民地的例子，連鄭和極其強大的艦隊也不幹此事。當代中國推動的改革開放、一帶一路計劃、區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）、亞投行、向非洲國家提供合理信貸等，全部都是互惠共贏的政策，這正是現代版的王道。連對付伊斯蘭少數極端教派的恐怖分子，中國也沒有像美國般派兵狂炸異國，反而多設立再教育營，減低新疆部分人民受極端思想蠱惑的機會，這可比美國文明得多，王道得多。

華政策互惠共贏 現代版王道

中國的王道政策符合經濟學的思想。經濟學家思茲念茲的便是如何使整體社會得到最大利益，最多人得益，追求配置資源的高效率，減少浪費，早已深植在經濟學家的思想基因中，所以我們對美國的芯片戰、貿易戰、抹黑戰等損人害己的政策，很難認同。

霸道要靠假仁假義去掩護兩條腿走路，王道也一樣要有實力作後盾。一個小國面對着一個霸道大國及一個王道大國，她會聽誰的？若王道大國經濟科技及軍事俱無實力，小國出於恐懼，也只能屈從霸主的指揮，所以中國即使在推行王道，也絕不可能輕忽實力的建設，否則自己也會頹然倒下。

作者認為，美國的芯片戰、貿易戰、抹黑戰等損人害己的政策，實在難以認同，相反中國走王道路綫以德服人，對別國持平等態度，有利可共享，符合經濟學的思想。（法新社資料圖片）

撰文 : 雷鼎鳴 香港科技大學經濟系前系主任

欄名 : 評論

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